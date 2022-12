Heiß auf weitere Punkte: SG 1c empfängt TSV Farchant

Die geballte Erfahrung von über 800 Eishockeyspielen gab Dusan Frosch während der Woche im Training weiter. © TP

Nach dem ersten Saisonsieg will die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b gegen den TSV Farchant nachlegen.

Miesbach – Der erste Heimsieg hat bei den Cracks der SG Miesbach 1c/Schliersee 1b Lust auf mehr geweckt. Nach dem 5:2-Erfolg gegen den EHC Bad Aibling 1b wollen die Miesbacher und Schliersee beim nächsten Heimspiel am Samstag um 16.45 Uhr gegen den TSV Farchant nachlegen.

„Wir können wieder mit drei Reihen ins Spiel gehen und wollen uns für die 5:7-Niederlage im Hinspiel revanchieren“, erklärt Trainer Alexander Krieger. Die SG kann dabei wieder auf Unterstützung aus dem Landesliga-Team setzen, drei Spieler der Renken werden aller Voraussicht nach mit dabei sein. Zudem sind die 1c-Cracks bis auf Andreas Huber komplett. Auch Alexander Wölk steht gegen Farchant wieder zur Verfügung. Da auch die U20 spielfrei ist, könnte Krieger bei Bedarf noch weitere Spieler ins Aufgebot berufen.

Beim Hinspiel schnupperten die Landkreis-Cracks gegen eines der Spitzenteams der Bezirksliga Süd bereits an einer Überraschung, mussten sich aber knapp geschlagen geben. Die Revanche soll am Samstag folgen. Die Trainings während der Woche leitete Dusan Frosch gemeinsam mit Florian Meineke. „Die Stimmung ist gut, wir haben gut trainiert und die Jungs sind heiß auf mehr“, berichtet Krieger, der aus privaten Gründen kürzertreten musste, aber wohl an der Bande stehen kann.

Mit einer Leistung wie beim Hinspiel und der Chancenverwertung aus dem zurückliegenden Match wollen die Hausherren die Punkte an der Schlierach behalten. „Die Mannschaft hat gemerkt, dass sie gewinnen kann. Wir wollen auf die Leistung der letzten Woche aufbauen. Farchant wird aber sich stärker auftreten, als beim ersten Spiel. Sie haben sich kürzlich verstärkt, auch wenn ich die neuen Spieler nicht kenne“, weiß Krieger. Die Gastgeber werden mit breiter Brust in die Partie gehen und abwarten, wie sich die Gäste präsentieren. Mit einem Dreier könnte man sogar bereits am sechsten Spieltag die Punktausbeute der letzten Saison übertreffen. ts