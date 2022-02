Im dritten Anlauf zum Derbysieg: TEV Miesbach kann beim EHC Klostersee variabler auflaufen

Des Gegners Topscorer stoppen: Der Kanadier Lynnden Pastachak (22) ist nicht der einzige Grafinger Angreifer, auf den der TEV Miesbach aufpassen muss. © Max Kalup

Der EHC Klostersee ist die einzige Mannschaft der Eishockey-Bayernliga, gegen die der TEV Miesbach in dieser Saison noch nicht punkten konnte. Die Grafinger sind zudem als einziges Team nach regulärer Spielzeit noch ungeschlagen. Am Sonntag unternimmt der TEV den dritten Anlauf, dem Lokalrivalen Zählbares abzuringen. Beginn ist um 17.30 Uhr im Grafinger Eisstadion.

Eigentlich wollte man das Derby bereits vor zwei Wochen absolvieren, die vorgezogene Begegnung musste damals aber wegen Corona-Fällen beim TEV abgesagt werden. Es folgten – wie berichtet – zwei turbulente Wochen mit etlichen Folgeinfektionen. Seit Dienstag stehen die Kreisstädter aber wieder auf dem Eis. Zwar werden einige Cracks, die inzwischen genesen sind, in Grafing noch nicht wieder mit dabei sein. Dennoch gibt sich Trainer Michael Baindl optimistisch: „Wir sind besser aufgestellt als beim letzten Mal in Grafing. Im Vergleich dazu werden wir die eine oder andere taktische Sache verändern und vom System her anders vorgehen. Wir wollen in Grafing gewinnen.“

Wie der Kader der Miesbacher genau aussehen wird, entscheidet sich genauso kurzfristig wie die Torwartfrage. Am Samstag wurde kurzerhand ein zusätzliches Training im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion angesetzt, sodass in Grafing der eine oder andere Spieler mehr als am Freitag im Aufgebot stehen könnte. Das Heimspiel gegen Peißenberg am Freitagabend war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

„Die Pause war für die meisten Spieler schwierig, weil es immer in der Schwebe war, ob und wann wir spielen“, erklärt Baindl. „Aber jetzt sind wieder alle mit Ehrgeiz und Freude bei der Sache und freuen sich auf die Spiele.“

Im Rahmen der Vorrunde standen sich die beiden Lokalrivalen zwei Mal gegenüber. In Miesbach setzte sich der EHC Klostersee mit 6:2 durch, in Grafing musste sich der TEV zum Abschluss der Hauptrunde in letzter Minute mit 4:5 geschlagen geben. Auch wenn die Kreisstädter am Sonntag noch nicht komplett auflaufen können, so wollen sie auf jeden Fall Zählbares mit an die Schlierach nehmen. „Vier oder mehr Punkte wären die optimale Ausbeute dieses Wochenende“, sagt Baindl.

Entscheidend wird es in Grafing einmal mehr sein, die Kreise der Top-Scorer einzuengen und 60 Minuten konzentriert zu Werke zu gehen. Auch wenn noch unklar ist, ob Grafings Kanadier Lynnden Pastachak auflaufen wird, haben die Klosterseer in Anbetracht ihrer unangefochtenen Vorrundenmeisterschaft auch ohne den nordamerikanischen Angreifer einiges an Qualität im Kader.