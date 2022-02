Im Endspurt zum nächsten Dreier: TEV dreht 0:2-Rückstand

Na geht doch: Felix Feuerreiter erzielte im zweiten Drittel den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich für den TEV in Waldkraiburg. © Paolo Del Grosso/EHC

Der TEV Miesbach eilt in der Bayernliga-Aufstiegsrunde weiter von Sieg zu Sieg und dreht beim EHC Waldkraiburg einen 0:2-Rückstand in ein 3:2.

Miesbach – Im Endspurt der Bayernliga-Aufstiegsrunde geht es für den TEV Miesbach um Platz eins oder zwei – und damit um die optimale Ausgangsposition für die Playoffs. Am Freitag gewannen die Kreisstädter ihr Auswärtsspiel beim EHC Waldkraiburg mit 3:2. Somit läuft alles auf ein Endspiel um den ersten Platz gegen den EHC Klostersee am kommenden Sonntag im heimischen „Mia helf zam“-Stadion hinaus.

Die Rot-Weißen waren mit vier Sturmreihen nach Waldkraiburg gereist, was sich aufgrund der größeren Kraftreserven als Schlüssel zum Sieg erweisen sollte. Verzichten musste der TEV auf Sebastian Deml (private Gründe), Stefan Mechel (gesperrt), Niki Meier (krank) und Patrick Asselin (noch nicht fit). Wieder mit dabei war hingegen Routinier Dusan Frosch, der zwar noch nicht bei 100 Prozent ist, sich seine Kräfte aber clever einteilte.

Zu Beginn zeigten die Löwen Waldkraiburg, dass sie ihre letzte Chance auf einen Playoff-Platz nutzen wollten. Die Miesbacher wurden eiskalt erwischt und lagen bereits nach vier Minuten mit 0:2 im Hintertreffen und brauchten zehn Minuten, um sich zu berappeln. „Wir haben den Auftakt verschlafen. Waldkraiburg hat man angemerkt, dass sie ihre letzte Chance unbedingt nutzen wollten. Sie haben richtig Druck gemacht und wir waren körperlich und läuferisch nicht da. In der ersten Pause habe ich angesprochen, dass wir das ändern müssen, wenn wir gewinnen wollen“, berichtete TEV-Trainer Michael Baindl. „Im zweiten und dritten Drittel hat das Team hervorragend gekämpft, die Pässe im Aufbau sind viel besser angekommen und wir haben verdient gewonnen.“

Achter Sieg im neuen Spiel

Ab dem zweiten Durchgang waren die Miesbacher über weite Strecken die tonangebende Mannschaft. Angefeuert von etwa 70 TEV-Fans, die größtenteils per Fan-Bus angereist waren. „Die Stimmung war richtig gut, es war fast ein Heimspiel für uns“, freute sich Baindl. Mit viel Willen brachte Matthias Bergmann den TEV gegen seinen ehemaligen Verein auf 1:2 heran. Er tankte sich über die Außenbahn ins gegnerische Drittel, zog vors Tor und vollstreckte trocken. Mitte des zweiten Abschnitts fiel der Ausgleich. Felix Feuerreiter fing in Unterzahl die Scheibe ab und vollendete sein Solo zum 2:2.

In den letzten 20 Minuten bekamen die über 400 Zuschauer dann ein starkes und schnelles Eishockeyspiel zweier Top-Teams zu sehen – mit dem besseren Ende für die Miesbacher. In Überzahl war es Christoph Fischhaber, der per Abstauber den Siegtreffer für die Gäste erzielte. In der Schlussphase zeigte Keeper Anian Geratsdorfer bei einigen guten Möglichkeiten seine Klasse und hielt den Sieg fest.

Mit acht Siegen aus neun Spielen präsentierten sich die Kreisstädter in der Aufstiegsrunde bereits in beeindruckender Form, diese gilt es zu bewahren, bis Mitte März die entscheidende Saisonphase beginnt. Dann hoffentlich wieder mit dem kompletten Kader.

EHC Waldkraiburg - TEV Miesbach 2:3 (2:0/0:2/0:1)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Bergmann, Kirsch, Nowak, Meineke - Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Frosch, Mangold, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek, Stiebinger.

Torfolge: 1:0 (2.) Kanzelsberger (Vogl, Hradek), 2:0 (4.) Seifert (Decker, Hradek) 5-4 PP, 2:1 (24.) Bergmann (Slavicek), 2:2 (35.) Fe. Feuerreiter 4-5 SH, 2:3 (51.) Fischhaber (Bacher, Rizzo) 5-4 PP.

Strafen: EHC 10 - TEV 14.

Zuschauer: 427.