Im letzten Drittel den Faden verloren: SG 1c verliert 4:7 gegen EV Berchtesgaden

Im Landkreis-Derby gegen den ESC Holzkirchen hatte die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b (rot) im Hinspiel klare Vorteile. Gegen den EV Berchtesgaden reichte es jetzt nicht zu einem Punktgewinn. © MAX KALUP

Zwei ordentliche Drittel reichten für die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b in der Bezirksliga Süd gegen den EV Berchtesgaden nicht zu einem Punktgewinn. Die Cracks verloren 4:7.

Miesbach/Schliersee – Zwei ordentliche Drittel reichten für die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b am Samstagabend in der Bezirksliga Süd beim Heimspiel gegen den EV Berchtesgaden nicht zu einem Punktgewinn. Die Landkreis-Cracks verloren nach zwei ordentlichen Dritteln im Schlussabschnitt den Faden und mussten sich am Ende mit 4:7 geschlagen geben.

„Im letzten Drittel waren wir zu weit weg vom Mann und haben es Berchtesgaden zu leicht gemacht, Tore zu schießen“, haderte SG-Trainer Alexander Krieger. „Wir waren nicht clever genug, um ihr Spiel zu zerstören. Die Niederlage war insgesamt unnötig, weil Berchtesgaden durchaus ein schlagbarer Gegner gewesen wäre.“

In den ersten beiden Abschnitten bekamen die Zuschauer ein ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Die Spielgemeinschaft machte einen frühen Rückstand wett und führte nach Treffern von Sebastian Höck, Michael Schäffler und Alexander Wölk zwischenzeitlich mit 3:1. Doch Berchtesgaden kam bis zur ersten Pause noch zum 3:3-Ausgleich. „Es war nicht unser Tag, und das Scheibenglück war auch nicht unbedingt auf unserer Seite“, sagte Krieger.

So gingen die Gäste im zweiten Durchgang wieder in Führung. Nico Kimmerl glich für die 1c noch einmal aus. Dennoch ging es mit einem 4:5-Rückstand in den Schlussabschnitt, wo die Berchtesgadener mit zwei weiteren Treffern alles klar machten und die drei Punkte am Ende nicht unverdient mit nach Hause nahmen. „Im letzten Drittel sind wir nur noch hinterhergelaufen“, berichtete Krieger. „Berchtesgaden hat uns ausgekontert und seine Chancen eiskalt genutzt.“

ts

Miesbach 1c/Schliersee 1b– EV Berchtesgaden 4:7 (3:3/1:2/0:2)

SG 1c: Feiersinger – F. Meineke, Deimhard, Stumböck, Kowolik, Gindhart – Schäffler, S. Kuhn, Wölk, Lemke, Kimmerl, Huber, Höck, Schweinsteiger, Schilling, Haltmair.

Tore: 0:1 (4.) Zern (Heim), 1:1 (6.) Höck (Schweinsteiger, Kimmerl), 2:1 (9.) Schäffler (Wölk, Stumböck), 3:1 (15.) Wölk (S. Kuhn), 3:2 (16.) Brandner (Zern, Stöckl), 3:3 (17.) Feldmaier (Zern), 3:4 (25.) Heim, 4:4 (31.) Kimmerl (F. Meineke, S. Kuhn), 4:5 (36.) Schnellinger (Zauner, Feldmaier), 4:6 (41.) Fegg (Brandner), 4:7 (54.) Feldmaier (Kroll).

Strafen: SG 8 - EV 12.

Zuschauer: 10.