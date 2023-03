Im Wadlbeißer-Podcast: TEV-Vorsitzender Stefan Moser verkündet Abschied von Trainer Michael Baindl

Sind stolz auf die Mannschaft: (v.r.) TEV-Vorsitzender Stefan Moser und Dritter Vorsitzender Sebastian Höck im Gespräch mit Reporter Christoph Fetzer. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach braucht einen neuen Trainer. Im Wadlbeißer-Podcast verkündet Vorsitzender Stefan Moser den Abschied von Michael Baindl.

Miesbach - Der TEV Miesbach hat die Bayerische Meisterschaft verpasst. In der Finalserie gab es eine 0:3-Niederlage gegen den EHC Königsbrunn. Einen Tag nach der entscheidenden Niederlage gab der Erste Vorsitzende Stefan Moser bekannt, dass Trainer Michael Baindl den Verein verlassen wird. Im Wadlbeißer, dem Lokalsport-Podcast der Heimatzeitung, sagte Moser: „Er hat bei einem höherklassigen Verein die Chance, ein Traineramt zu übernehmen. Er ist ehrgeizig und ambitioniert. Wir können stolz sein, dass wir den Grundstein gelegt haben. Ohne die Rahmenbedingungen, die wir ihm geboten haben, hätte er diese Arbeit nicht leisten können. Zwei Jahre hat das ausgewogen funktioniert, und es ist in Ordnung, wenn die Reise weitergeht.“

Dazu sprechen Moser, Baindl und der Dritte Vorsitzende Sebastian Höck über die abgelaufene Saison.

Michael Baindl über das verlorene Finale: „Ich bin superglücklich darüber, wie die Mannschaft aufgetreten ist und bis zum Schluss gekämpft hat. Es tut natürlich am Anfang weh, aber Königsbrunn hatte eine hohe Qualität und hat das Finale verdient gewonnen. Direkt nach dem Spiel war die Enttäuschung extrem groß. Aber ein paar Stunden später ist der Mannschaft klar geworden, was wir heuer erreicht haben, und sie hat recht schnell realisiert, dass das im Großen und Ganzen eine erfolgreiche Saison war.“

Stefan Moser über die Saison: „Ich bin superstolz auf die Mannschaft und was sie geleistet hat – auf dem Eis und abseits des Eises. Jeder hat uns attestiert, dass wir Leidenschaft, Ehrgeiz und Engagement in die Spiele gelegt haben. Am Schluss hat es sportlich nicht gereicht. Königsbrunn ist verdient bayerischer Meister – wenn auch das 3:0 in der Serie etwas zu deutlich ist.“

Sebastian Höck über die Unterstützung der Fans: „Wir haben in den letzten Wochen hochklassiges Eishockey gesehen. Es war unglaublich, wie viele TEV-Fans auch die Auswärtsfahrten bestritten haben. Dreimal hintereinander war das „Mia helfn zam“-Stadion ausverkauft. Das war beste Werbung fürs Miesbacher Eishockey und auch von den Fans eine wahnsinnige Leistung. Sie haben die Mannschaft super unterstützt, auch in den schwierigen Momenten. Da kann man nur Danke sagen.“ cf