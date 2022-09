Kantersieg bei Saisoneröffnung: TEV Miesbach seziert die Tölzer Löwen

Teilen

Eine würdige Kulisse boten die Fans im „Mia helfn zam“-Stadion bei der Saisoneröffnung des TEV Miesbach. Die Cracks auf dem Eis bedankten sich mit einem Sahnespiel gegen die Tölzer Löwen. © Max Kalup

Der TEV Miesbach hat gegen den Lokalrivalen Tölzer Löwen den ersten Sieg der Vorbereitung gefeiert. Und was für einen.

Miesbach – Die Sonne lachte bereits am Nachmittag bei der Saisoneröffnung über dem Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion und die Miesbacher Anhänger taten es ihr nach dem zweiten Vorbereitungsspiel gleich. Zu Gast waren die Tölzer Löwen, die in der vergangenen Saison aus der DEL2 in die Oberliga Süd abgestiegen waren. Einen Klassenunterschied bekamen die gut 600 Zuschauer auch zu sehen, allerdings anders als erwartet. Der TEV bestimmte von Beginn an das Spielgeschehen und sorgte bereits im ersten Drittel für klare Verhältnisse. 4:0 stand es nach 20 Minuten, zur zweiten Pause war beim Zwischenstand von 6:0 sogar ein zweistelliger Sieg in Reichweite. Am Ende zeigte die Anzeigetafel ein 7:2 für den TEV, der auf und neben dem Eis überzeugte.

Bei Kaffee und Kuchen sowie Rollbraten vom Grill stimmten sich die TEV-Anhänger bei der Mannschaftsvorstellung auf das Duell gegen den Nachbarn aus Bad Tölz ein. „Wir stehen bereits seit Juli auf dem Eis und waren vor allem auf die Ausdauer fokussiert“, erklärte TEV-Coach Michael Baindl. Jetzt gehe es an das Einstudieren der Spielsysteme. Der Sportliche Leiter Peter Kathan sprach von möglichen weiteren Verstärkungen: „Ein größerer Kader schadet nicht, um Ausfälle durch Corona auffangen zu können.“ Schnellschüsse werde es aber keine geben.

TEV dominiert zwei Drittel lang

Dass auch der aktuelle Kader der Favoritenrolle in der Bayernliga gerecht werden kann, zeigten die TEV-Cracks auf dem Eis. Gegen dezimierte Tölzer, die auf drei Stammkräfte und die Spieler aus der DNL2-Mannschaft verzichten mussten, übernahmen die Miesbacher nach einer ausgeglichenen Anfangsphase die Regie. Beim TEV fehlten Sebastian Deml (gesperrt) und Michael Grabmaier (verletzt). Florian Heiß gab den ersten Warnschuss ab, doch das Aluminium rettete für Tölz. Acht Minuten waren gespielt, als Thomas März einen Schuss von Johannes Bacher zum 1:0 ins Netz ablenkte. Der TEV spielte sich anschließend förmlich in einen Rausch. Nick Endress stellte mit einem Schuss ins kurze Eck auf 2:0, Andreas Nowak verzögerte und verwandelte beim 3:0 stark, ehe Felix Feuerreiter nach einem sehenswerten Spielzug zum 4:0 einschoss. Dann brannten beim Tölzer Try-Out-Spieler Felix Teltscher die Sicherungen durch. Nach seiner Kampfeinlage gegen März schickten ihn die Schiedsrichter vorzeitig unter die Dusche.

Tölz wechselte die Keeper, für Josef Hölzl kam Joshua Baron aufs Eis, der weitere Miesbacher Treffer erst einmal verhinderte. Dann aber legten März und Endress zwei weitere Tore nach. Beim Stand von 6:0 verließen die ersten der etwa 100 Gästezuschauer das Stadion vorzeitig. Im Schlussabschnitt schwanden bei den Miesbachern ein wenig die Kräfte, zudem versuchten sie in mancher Situation einmal zu oft abzulegen. So kamen die Gäste, jeweils im Powerplay, noch zu zwei Ehrentreffern. Den Schlusspunkt aus Miesbacher Sicht setzte Stefan Mechel, der von der blauen Linie auf zum zwischenzeitlichen 7:1 unter die Querlatte traf. Endress verfehlte bei einem Penalty zudem das Tor. Damit konnten die Miesbacher nach einer starken Vorstellung und einem unerwartet deutlichen Heimsieg gegen den ligahöheren Lokalrivalen aber gut leben.

„In den ersten beiden Dritteln haben wir richtig gutes Eishockey gespielt. Dann sind wir etwas müde geworden, da unsere Spielweise sehr kräfteraubend ist“, resümierte Baindl. In dieser Woche will er mit seinem Team unter anderem noch am Unterzahlspiel arbeiten. Bereits am Freitag wartet das nächste Vorbereitungsheimspiel gegen den EHC Waldkraiburg.

TEV Miesbach - Tölzer Löwen 7:2 (4:0/2:0/1:2)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Kögl, Mechel, Mühlpointner, Bergmann, Kirsch, Nowak - März, Heiß, Endress, Meineke, Furch, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (8.) März (Bacher, Bergmann), 2:0 (10.) Endress (Slavicek, März), 3:0 (17.) Nowak 4:0 (19.) Feuerreiter (Slavicek, Bergmann), 5:0 (28.) März (Endress, Furch), 6:0 (30.) Endress (Feuerreiter, Slavicek), 6:1 (48.) Engel (Schlager) 5-4 PP, 7:1 (54.) Mechel (Heiß), 7:2 (59.) Brandl (Sedlmayr, Eichstadt) 5-4 PP.

Strafen: TEV 12 - Bad Tölz 13 + Spieldauer Teltscher.

Zuschauer: 604.