Keine Zeit für Larifari: TEV Miesbach empfängt EV Pegnitz

Den Vorwärtsgang werden die Miesbacher auch beim letzten Spiel der Vorrunde vermehrt einlegen. Der TEV ist gegen Pegnitz der klare Favorit. © Christian Scholle

Zum Abschluss der Hauptrunde in der Eishockey-Bayernliga empfängt der TEV Miesbach den EV Pegnitz.

Miesbach – Zum Abschluss der Hauptrunde in der Eishockey-Bayernliga empfängt der TEV Miesbach am Freitag um 20 Uhr den EV Pegnitz. Für beide Teams geht es im Grunde um nichts mehr. Die Hausherren haben die Vorrundenmeisterschaft mit dem jüngsten Heimsieg perfekt gemacht und gehen als Favorit in die Zwischenrunde, die am kommenden Wochenende beginnt. Die Gäste müssen hingegen als Aufsteiger erwartungsgemäß in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt kämpfen, sie liegen auf dem vorletzten Platz des Klassements. Das heutige Heimspiel steht unter dem Motto „Jugendtag“. Gemeinsam mit der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee erhalten alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren freien Eintritt ins „Mia helfn zam“-Stadion.

Personell sieht es im Lager der Hausherren relativ gut aus. Bis auf Bobby Slavicek (Aufbautraining) und Anian Geratsdorfer (gesundheitliche Probleme) können die Kreisstädter aus dem Vollen schöpfen. Lukas Kögl und Kilian Mühlpointner werden die SG Schliersee/Miesbach 1b beim wichtigen Auswärtsspiel in Bayreuth in der Landesliga-Abstiegsrunde unterstützen. Dennoch gehen die Heimischen breit aufgestellt in die Partie. Wer gegen Pegnitz zwischen den Pfosten stehen wird, entscheidet sich erst kurzfristig. Entweder übernimmt Timon Ewert diesen Part – oder Trainer Michael Baindl nutzt die letzte Vorrunden-Partie, um erstmals Felix Mühldorfer Bayernliga-Luft schnuppern zu lassen.

Auf die leichte Schulter werden die Hausherren die Begegnung trotz der sportlichen Bedeutungslosigkeit keinesfalls nehmen. „Wir hatten nach dem Amberg-Spiel drei Tage frei. Jetzt geht es darum, dass wir uns wieder an das Eis gewöhnen und uns für die Zwischenrunde einspielen“, erklärt Baindl. Die Aufstiegsrunde beginnt am kommenden Freitag, aller Voraussicht nach mit einem Heimspiel. Die weiteren Teams in der Miesbacher Gruppe werden aber erst nach dem letzten Vorrundenspieltag feststehen. „Wir wollen ein gutes Spiel machen, um mit einem guten Gefühl und dem nötigen Selbstvertrauen in die nächste Runde zu gehen“, sagt Baindl.

TEV hat Rechnung mit Pegnitz offen

Zudem haben die Miesbacher mit den Gästen noch eine Rechnung offen. Denn sie mussten sich im Hinspiel mit 1:3 geschlagen geben. Damals waren die Miesbacher ersatzgeschwächt und die äußeren Bedingungen taten mit Regenfällen im Pegnitzer Freiluftstadion ihr Übriges. „Besonders aufpassen müssen wir auf Roman Navarra, er ist ein starker Spieler. Aus dem Hinspiel wissen wir, dass die Pegnitzer alles geben und sich in jeden Schuss werfen. Wir werden sicherlich wieder mehr Spielanteile haben und müssen vor dem Tor den unbedingten Willen zeigen, die Tore zu machen“, fordert der TEV-Coach.

Die Zuschauer dürfen sich also auf einen spielerisch dominanten TEV freuen, wie es auch gegen Amberg der Fall war. Frühe Treffer des TEV würden es den Hausherren freilich leichter machen, der angestrebten Dreier einzufahren. „Es gibt bei uns kein Larifari. Wir werden auch gegen Pegnitz hundertprozentig alles geben und unser Ziel ist ein Sieg zum Abschluss einer gelungenen Hauptrunde“, sagt Baindl. ts