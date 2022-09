Keinen Schlendrian aufkommen lassen: TEV testet gegen Waldkraiburg und in Landsberg

Der TEV Miesbach spielt auch in der Bayernliga gegen den EHC Waldkraiburg. © Steffen Gerber

Der TEV Miesbach testet in der Vorbereitung auf die Bayernliga-Saison gegen den EHC Waldkraiburg und den EC Landsberg.

Miesbach – Die Stimmung beim TEV Miesbach könnte aktuell besser kaum sein. Nach der nach Penalty-Niederlage gegen Grafing lieferten die Kreisstädter am vergangenen Wochenende eine Gala ab und schossen die Tölzer Löwen mit 7:2 aus dem Stadion. „Wir wissen den Sieg gegen Tölz auch einzuschätzen. Wir schauen von Tag zu Tag und konzentrieren uns voll aufs Eishockey. Jeder muss fokussiert seinen Job machen, wir werden keinen Schlendrian aufkommen lassen“, erklärt TEV-Trainer Michael Baindl. Dieses Wochenende warten bereits die nächsten beiden Tests. Am heutigen Freitag um 20 Uhr empfängt der TEV den EHC Waldkraiburg im heimischen Stadion (Tickets gibt es auf der TEV-Webseite), am Sonntag sind die Miesbacher um 19 Uhr beim Oberligisten HC Landsberg zu Gast.

Nicht mit dabei sein werden Sebastian Deml (gesperrt) und Michael Grabmaier (verletzt). Beim Heimspiel am Freitag wird Timon Ewert zwischen den Pfosten stehen, als Back-up fungiert Felix Mühldorfer, da Anian Geratsdorfer beruflich verhindert ist. „Ansonsten spielen wir mit dem gleichen Kader wie gegen Tölz“, sagt Baindl.

Während der Woche arbeitete er mit seinen Cracks an den Special Teams, nachdem man zuletzt beide Gegentreffer in Unterzahl kassierte. „Bis zum Saisonstart müssen alle Spieler die Idee verinnerlichen. Das Team soll am Wochenende umsetzen, was wir trainiert haben und erste Ansätze zeigen, wie wir spielen wollen“, erläutert der TEV-Coach.

In Waldkraiburg sieht Baindl „eine Bayernliga-Top-Vier-Mannschaft“, die sich trotz der Abgänge gut verstärkt hat und eine gefährliche erste Reihe aufbieten kann. „Das Spiel wird viel schwerer, als das gegen Tölz, weil wir auch etwas zu verlieren haben“, sagt Baindl. Auch vor Landsberg hat der Chefcoach Respekt. „Sie haben sich von Jahr zu Jahr verbessert und sind in der Oberliga ein Kandidat für die ersten Acht.“ Auf den TEV warten dieses Wochenende zwei echte Bewährungsproben. ts