Kompakt dagegenhalten: SG Miesbach 1c/Schliersee 1b spielt gegen Inzell

Auf die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b wartet ein schwerer Gegner. © THOMAS PLETTENBERG

Das dritte Heimspiel in Serie wartet an diesem Sonntag auf die Spielgemeinschaft Miesbach 1c/Schliersee 1b in der Eishockey-Bezirksliga 3. Um 13.15 Uhr beginnt das Heimspiel der Landkreis-Cracks gegen den DEC Inzell-Frillensee.

Die Inzeller sind hinter dem verlustpunktfreien ERSC Ottobrunn der zweite Krösus der Liga. In 13 Spielen mussten sich die Inzeller bislang nur zweimal geschlagen geben und liegen im Klassement auf Tabellenplatz zwei. Entsprechend gehen sie als Favorit ins Spiel.

Im Hinspiel kassierten die Miesbacher und Schlierseer eine deutliche Klatsche. „Wir werden mit allem, was geht, dagegenhalten und schauen, was möglich ist“, erklärt Trainer Markus Böttinger.

Da sowohl die U20 des TEV Miesbach als auch die SG 1b in der Landesliga am Sonntag selbst im Einsatz sind, wird der Kader der Hausherren eher minimalistisch ausfallen. Zu allem Überfluss hat sich auch noch Top-Scorer Sebastian Höck beim letzten Heimspiel gegen den EHC Waldkraiburg 1b, das man mit 2:5 verlor, die Nase gebrochen. Nach einem operativen Eingriff darf er nun vier Wochen lang keinen Kontaktsport betreiben.

Auch wenn die Trauben gegen Inzell-Frillensee sicherlich hoch hängen dürften, will die Spielgemeinschaft eine ordentliche Leistung abliefern und den Gästen das Leben so schwer wie möglich machen. „Wir werden defensiv und kompakt auftreten und versuchen, das Spiel möglichst offen zu gestalten“, verspricht Böttinger.

Ein Punktgewinn wäre dennoch eine große Überraschung. Allerdings ist gerade in Corona-Zeiten immer alles möglich – zumal man nicht abschätzen kann, wie groß der Kader des Gegners sein wird.