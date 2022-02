Leicht dezimiert gegen Peißenberg: TEV Miesbach steigt nach Corona-Pause wieder ins Geschehen ein

Gegen Peißenberg wollen Felix Feuerreiter (l.) und Co. auch diesmal wieder jubeln. © Max Kalup

Genau zwei Wochen sind vergangen, seit der TEV Miesbach in der Bayernliga-Aufstiegsrunde sein letztes Spiel absolviert hat

. Zum Auftakt setzten sich die Kreisstädter souverän mit 6:4 gegen Buchloe durch. Es folgten turbulente Tage, denn bereits das nächste Spiel am Sonntag in Grafing musste wegen der ersten positiv ausgefallenen Corona-Tests in Reihen des TEV abgesagt werden.

Auch am vergangenen Wochenende konnten die Miesbacher – wie berichtet – aufgrund von Folge-Infektionen nicht spielen. Die Partien wurden verlegt. Am heutigen Freitag steigt der TEV mit dem Heimspiel gegen den TSV Peißenberg, das um 20 Uhr im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion angepfiffen wird, wieder in den Spielbetrieb ein.

Ganz komplett werden die Rot-Weißen dabei noch nicht sein, denn die positiv und inzwischen freigetesteten Spieler sollen nach und nach an den Eishockey-Alltag herangeführt werden. „Wir haben gegen Peißenberg aller Voraussicht nach zwei Keeper, fünf Verteidiger und neun Stürmer zur Verfügung“, erklärt Coach Michael Baindl.

Den ersten Sturm wird Bobby Slavicek an der Seite von Felix Feuerreiter und Michael Grabmaier anführen. Im zweiten Angriff laufen Stefano Rizzo, Patrick Asselin und Christoph Fischhaber auf. Die dritte Reihe besteht aus Benedikt Pölt und den beiden U20-Cracks Stefan Kuhn und Sebastian Witt.

In der Defensive müssen die Miesbacher rotieren. Sebastian Deml und Andreas Nowak werden Doppelschichten fahren. Maxi Meineke, Stefan Kirsch und Johannes Bacher wechseln sich ab. Zwischen den Pfosten wird heute Abend Anian Geratsdorfer stehen. Neben den Corona-Kranken und -Genesenen fehlt dem TEV gegen Peißenberg Stephan Stiebinger, der erkältet, aber negativ getestet ist.

Die Eishockey-Pause haben die Cracks aus der Kreisstadt gut überstanden. „Beim ersten Training am Dienstag haben alle gestrahlt. Jetzt geht es endlich um was, und alle sind heiß darauf zu spielen“, berichtet Baindl. „Wir mussten die Trainings-Intensität etwas anpassen, da wir weniger Spieler im Training hatten. Aber wir sind bereit für die beiden Spiele.“

Die Peißenberger haben in der Aufstiegsrunde zwei Spiele absolviert und beide verloren. In Buchloe unterlag man mit 5:11, zu Hause folgte ein 1:3 gegen Amberg. Die Gäste stehen heute Abend also unter Druck. Bei einer weiteren Schlappe wäre die Play-off-Teilnahme fast vergeben.

Die vergangenen Wochen waren auch für die Miners nicht einfach. Nach Dominic Krabbat verloren sie mit Tomas Rousek einen weiteren Führungsspieler. Ob Neuzugang Dominik Pawliczek, der aus der vierten tschechischen Liga geholt wurde, diesen ersetzen kann, erscheint fraglich. Hochmotiviert gegen seinen Ex-Klub TEV wird Nico Fissekis auflaufen, der nun bei den Miners spielt und dort in der Vorrunde zahlreiche Scorerpunkte sammelte.

„Peißenberg hatte keine einfachen Wochen“, sagt Baindl. „Sie spielen taktisch schlau und diszipliniert, aber zu Hause wollen wir gewinnen.“ Die Partie beginnt um 20 Uhr, die Wirtschaft öffnet um 18 Uhr. Ab 18.45 Uhr können Corona-Tests am Stadion durchgeführt werden.