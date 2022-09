Mäx Hüsken kehrt zum TEV Miesbach zurück

Die 9 wird zur 65: Mäx Hüsken (r.) kehrt nach einem Jahr in Geretsried zum TEV Miesbach zurück. © Thomas Plettenberg

Gut zwei Wochen vor Beginn der Bayernligasaison 2022/23 hat der TEV Miesbach einen weiteren Neuzugang bekanntgegeben: Mäx Hüsken kehrt aus Geretsried zurück.

Miesbach – Gut zwei Wochen sind es noch, bis der TEV Miesbach am 1. Oktober in Buchloe in die neue Bayernligasaison startet. Nun haben die Verantwortlichen noch einmal nachgerüstet und den Kader verstärkt, wie die Kreisstädter am gestrigen Abend bekanntgaben. Der Neue ist zugleich ein alter Bekannter: Mit sofortiger Wirkung kehrt Stürmer Mäx Hüsken zurück an die Schlierach.

Der 28-jährige Angreifer kommt vom Ligarivalen River Rats Geretsried zurück nach Miesbach. Der Stürmer aus den Nachbarlandkreis war bereits von 2019 bis November 2020 für den TEV aktiv, ehe er sich nach dem coronabedingten Saisonabbruch in der Bayernliga dem Oberligisten EC Peiting anschloss. 32 Mal stand Hüsken bereits für die Rot-Weißen auf dem Eis. Dabei erzielte er 14 Treffer und legte 23 Tore vor. In der vergangenen Spielzeit ging Hüsken dann wieder für Geretsried aufs Eis. Für die River Rats hatte der in Bad Tölz ausgebildete Angreifer bereits vor seinem Wechsel nach Miesbach vier Jahre lang gespielt.

In Miesbach wird Hüsken mit der Rückennummer 65 auflaufen. „Mäx ist ein Spieler, der zu unserem Spielstil passt. Er ist ein schneller Stürmer mit viel Zug zum Tor“, freut sich TEV-Coach Michael Baindl über die Neuverpflichtung. „Ich freue mich sehr, wieder zurück beim TEV zu sein, und bin motiviert mit der Mannschaftsziele die Saisonziele zu erreichen“, erklärt Hüsken. ts