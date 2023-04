Michael Baindl im TEV-Abschiedsinterview: „Zeit in Miesbach hat mich richtig weitergebracht“

Teilen

Weiß genau, wo er hin will: Nach zwei Jahren verlässt Michael Baindl den TEV Miesbach. Seine nächste Station als Trainer steht bereits fest, bekannt geben will er sie aber noch nicht. © Christian Scholle

Im Abschiedsinterview blickt der scheidende Trainer Michael Baindl auf zwei Jahre beim TEV Miesbach zurück.

Miesbach – Mit der Niederlage im dritten Finale beim EHC Königsbrunn geht auch die zweijährige Amtszeit von Michael „Dino“ Baindl beim TEV Miesbach zu Ende. Der 36-Jährige hat sich entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen (wir berichteten). Im Interview mit der Heimatzeitung spricht Baindl über seine Zeit in der Kreisstadt und blickt zurück auf einen erfolgreichen Start in die Trainer-Laufbahn mit zwei Vize-Meisterschaften.

Herr Baindl, nach zwei Jahren geht Ihre Zeit als Trainer beim TEV zu Ende, wie fällt Ihr Fazit aus?

Es ist natürlich bitter, dass wir zweimal das Finale verloren haben. Die Mannschaft ist über die zwei Jahre super zusammengewachsen. Alle haben von Anfang an richtig gut mitgezogen und sind darauf eingegangen, was ich ändern wollte. Wir haben dann mehr Wert auf das System gelegt. Es hat auf jeden Fall extrem Spaß gemacht.

Fällt es Ihnen immer noch schwer, dass Sie als Trainer nicht mehr selbst in das Spielgeschehen auf dem Eis eingreifen können, wie zu Ihren Zeiten als Spieler?

Ich habe in den vergangenen Wochen manchmal noch beim Sieben-gegen-Sieben im Training mitgespielt und gemerkt, dass die Kraft in den Beinen nicht mehr die gleiche ist, wie als Spieler. Spaß beiseite, man bereitet sich auf die Spiele als Trainer vor und denkt gar nicht darüber nach, ob man selbst mitspielen könnte.

War es rückblickend die richtige Entscheidung, die Trainerkarriere bei einem kleinen Verein wie dem TEV zu beginnen?

Ich habe mit meiner Frau gesprochen, bevor ich zugesagt habe. Als Co-Trainer hat man nicht die gleiche Verantwortung, wie als Headcoach. Ich würde es wieder genauso machen. Miesbach hat mir die Chance gegeben und ich habe nicht lange überlegt. Es war eine harmonische Zusammenarbeit, die mich richtig weitergebracht hat.

Sie waren im Nachwuchs- und Herren-Bereich tätig. Was hat mehr Spaß gemacht und wo sind die Unterschiede?

Ich habe neben der Ersten auch die U17 betreut, das ist aber etwas ganz anderes. Bei der ersten Mannschaft sind alle schlittschuhläuferisch gut ausgebildet und weiter, als bei der U17. Im Nachwuchs war auch noch nicht so viel Gespür für ein System da. Aber ich glaube, auch das haben wir gut hinbekommen, denn wir sind auch mit der U17 Vize-Meister geworden. Es hat beides viel Spaß gemacht.

Können Sie schon verraten, wie es für Sie persönlich weitergeht? Haben Sie schon eine neue Aufgabe gefunden?

Ich habe schon etwas Neues und werde dort am 1. Mai anfangen, mehr möchte ich aber noch nicht verraten.

Wie geht es jetzt im Frühling und Sommer für Sie weiter, planen Sie erst einmal einen Urlaub?

Im April ist es jetzt etwas ruhiger, in dieser Zeit werde ich mit dem B-Trainerschein beginnen. Außerdem werde ich meine Frau auf ein paar Turnieren begleiten. Und Anfang Mai geht es ja schon im neuen Job los.

Was nehmen Sie aus der Zeit in Miesbach mit und wird man Sie auch zukünftig noch im Miesbacher Stadion antreffen?

Ich wurde von Anfang an sehr herzlich aufgenommen. Der TEV ist ein familiärer Verein mit zahlreichen Ehrenamtlichen. Unter den Spielern sind viele Einheimische, deren Herz einfach für den TEV schlägt. Das ist wohl auch der Grund, warum das Team so gut funktioniert. Ich bin in der Region verwurzelt. Rosenheim ist meine zweite Heimat und meine Familie wohnt in Wolfratshausen, ich werde also sicher wieder mal in Miesbach vorbeischauen.

Was waren die Höhe- und Tiefpunkte Ihrer Zeit in Miesbach?

Jeder Spieler wächst einem ans Herz. Es ist mir nicht leichtgefallen, mitzuentscheiden, wer bleibt und mich von den anderen Spielern zu verabschieden. Das war wirklich schwierig. Die Höhepunkte waren die beiden Bayernliga-Finals. Es ist schon allein etwas ganz Besonderes, die Bayernhymne vor dem Spiel zu hören.

Stand für Sie von vorneherein fest, dass Sie Miesbach nach zwei Jahren wieder verlassen werden? Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen?

Nein, das ist nicht von Anfang an klar gewesen. Mein neuer Verein ist auf mich zugekommen, ich habe mich nicht aktiv umgeschaut und das war auch nicht mein Plan. Es ist mir schwergefallen, aber für meine Zukunft ist es wohl das Beste.

Wenn Sie auf die letzte Saison zurückblicken, überwiegt der Stolz über die Leistung der Mannschaft, oder die Trauer, dass es nicht zum Titel gereicht hat?

Nach der Fünf-Minuten-Strafe und dem 6:3 für Königsbrunn im dritten Spiel ist mir klar geworden, dass wir es nicht mehr schaffen können. Das ist natürlich bitter, weil wir extrem viel investiert haben. Aber das ist dann schnell umgeschwenkt und ich bin jetzt glücklich, dass wir eine gute Saison gespielt haben. Es war eine Saison voller Rückschläge und wir mussten allein gegen Amberg und Erding vier Matchbälle abwehren.

Wo sehen Sie sich und den TEV jeweils in fünf Jahren?

Ich will so hoch wie möglich trainieren, egal ob als Headcoach oder im Team. Beim TEV bin ich mir sicher, dass weiterhin in einem gesunden wirtschaftlichen Umfeld gearbeitet wird, und ich hoffe, dass er Weg irgendwann wieder zurück in die Oberliga führt. ts