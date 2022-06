Torjäger bleiben beim TEV: Slavicek, Grabmaier und Rizzo verlängern Verträge

Voller Einsatz: Mit Bobby Slavicek (Nummer 91) und Michael Grabmaier (10) haben zwei wichtige Angreifer beim TEV Miesbach verlängert. © Christian Scholle

Bobby Slavicek, Michael Grabmaier und Stefano Rizzo hatten zuletzt einen großen Anteil an der Bayernliga-Vize-Meisterschaft des TEV. Nun haben sie für eine weitere Saison zugesagt.

Miesbach – Publikumsliebling Slavicek geht mit der neuen Saison in seine fünfte Spielzeit an der Schlierach. 2018 kam der Tscheche aus Landsberg nach Miesbach und wurde hier ansässig. Inzwischen lebt er mit seiner Familie in der Region und ist auch auf dem Eis längst nicht mehr wegzudenken. Der inzwischen 30-Jährige stand bereits 135 Mal im rot-weißen Trikot auf dem Eis, erzielte dabei 130 Treffer und sammelte zudem 140 Vorlagen.

Zudem wurde er in der Saison 2018/19 zum wertvollsten Bayernliga-Spieler des Jahres (MVP) gewählt und stand auch ein Jahr später im „Bayernliga-Team des Jahres“. Vorletzte Saison schloss sich Slavicek nach dem durch Corona bedingten vorzeitigen Saisonende in der Bayernliga dem Oberligisten aus Rosenheim an, wo er neun Scorerpunkte einfuhr.

In der vergangenen Saison brachte Slavicek es dann beim TEV in 38 Einsätzen auf 31 Tore und 42 Assists. Er verbringt aktuell auch die Sommermonate in der Kreisstadt und bereitet sich mit dem Team bereits im Sommertraining auf die neue Spielzeit vor.

Rizzo hat drei Jahre für Geretsried gespielt

Ein echtes Eigengewächs ist Michael Grabmaier. Der 23-jährige Stürmer durchlief die Nachwuchsabteilung des TEV und wechselte im Schüleralter nach Bad Tölz. Nach dem Sprung in die DNL schaffte er bei den Tölzer Löwen auch den Sprung in die DEL2 und erzielte dort auch seinen ersten Treffer. Per Förderlizenz war er zugleich für den TEV in der Oberliga aktiv. 2018 musste er berufsbedingt mit dem Eishockey etwas kürzertreten und kehrte zu seinem Heimatverein zurück. Wie Slavicek geht auch Grabmaier bereits in sein fünftes Jahr im Herrenbereich der Miesbacher. In 148 Partien gelangen ihm bislang 42 Treffer und 91 Assists für den TEV.

Bereits zum zweiten Mal beim TEV heimisch geworden ist Stefano Rizzo. Nach drei Jahren beim TEV hatte der heute 26-Jährige drei Jahre für Geretsried gespielt, ehe er nach Miesbach zurückwechselte war. Er stammt aus dem Nachwuchs des EC Bad Tölz und stieß 2015 zum TEV. Insgesamt steht also auch für Rizzo die fünfte Saison bei den Kreisstädtern an. 121 Mal stand der Angreifer für den TEV auf dem Eis, er erzielte 49 Treffer und legte 46 weitere Tore vor.

Trainer über Grabmaier: „Torjäger, den alle Gegner fürchten“

„Ich bin sehr froh, drei Spieler mit solch einer Erfahrung im Team zu haben. Bobby Slavicek gehört seit Jahren zu den Topscorern der Bayernliga, ist ein absoluter Führungsspieler und geht immer mit vollem Einsatz voran“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl über den erfahrenen Kontingentspieler. „Für unser junges Team wird er mit seiner Erfahrung und Klasse immer noch wichtiger.“ Wie berichtet, hatten die Kreisstädter kürzlich seinen Landsmann Ales Furch als zweiten Kontingentspieler verpflichtet.

Über Michael Grabmaier sagt der Coach: „Er ist ein richtiger Miesbacher, der für den Verein lebt. Er hat letztes Jahr bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft ist und kämpft um jeden Zentimeter Eis, solche Spieler kann man sich nur wünschen.“ Auf für Stefano Rizzo hat Baindl viel lobende Worte übrig: „Er ist ein richtiger Torjäger, den alle Gegner fürchten. Wir versuchen, noch etwas mehr Tempo in sein Spiel zu bekommen, um ihn unberechenbarer zu machen.“ Die Miesbacher sind also weitgehend gerüstet, um im Kampf um die Bayernliga-Spitzenplätze anzugreifen. Die neue Saison beginnt Anfang Oktober. ts