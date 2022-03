Mission Meisterschaft vertagt: TEV muss zum Entscheidungsspiel nach Grafing

In den Infight begaben sich die Cracks des TEV Miesbach und des EHC Klostersee auch nach härteren Zweikämpfen. © Ralf Poeplau

Der TEV Miesbach hat den Vorteil in der Finalserie gegen den EHC Klostersee mit einer 2:6 Heimniederlage aus der Hand gegeben und muss zum Entscheidungsspiel um die Bayerische Meisterschaft nach Grafing.

Miesbach – Bis auf die sommerlichen Temperaturen war alles angerichtet für die dritte Bayerische Meisterschaft des TEV Miesbach. Nach dem Auswärtssieg in Grafing war der Sekt bereits kaltgestellt, sollte man am Sonntag mit einem Heimsieg gegen den EHC Klostersee den Titel einfahren. Das Stadion war mit 1050 Zuschauern ausverkauft und bereits eine knappe Stunde vor dem Match reichte die Schlange an der Einlasskontrolle bis zur Schlierach-Brücke.

Stimmungsvoll wurde es bereits vor dem Spiel, die Fans beider Seiten feuerten ihr Team an. Auch der Grafinger Auswärtsblock war mit etwa 250 Anhängern gut besetzt und beim Abspielen der Bayern-Hymne kam erstmals Gänsehautstimmung auf. Bürgermeister Gerhard Braunmiller wünschte dem TEV beim symbolischen Auftakt-Bully viel Erfolg und anfangs sah es auch so aus, als würde alles nach Plan laufen. Der TEV machte das Spiel, ging durch Stefano Rizzo in Führung und Grafing tat sich schwer, sich aus der eigenen Zone zu befreien. Der Ausgleich kurz vor der Pause fiel aus dem Nichts und konnte noch als Schönheitsfehler abgehakt werden.

Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste aber, dass sie nicht gewillt waren, als Statisten bei der Miesbacher Meisterfeier zu dienen. Felix Feuerreiter scheiterte mit einem Alleingang, auf der Gegenseite fielen die Tore im Doppelpack und plötzlich stand es 1:3. Der TEV war völlig aus dem Spiel, kassierte unnötige Strafen und kurz vor der zweiten Pause das 1:4. Im letzten Drittel gelang den Kreisstädter nicht mehr als der Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 2:5, da der EHC die Führung routiniert verwaltete und durch einen Empty-Net-Treffer mit 6:2 gewann. Damit kommt es am Dienstag um 20 Uhr zum Showdown in der Grafinger Scheune. Spiel drei wird darüber entscheiden, wer sich mit dem Titel Bayerischer Meister 2022 schmücken darf.

Baindl will Fehler abstellen

„Grafing war heißer und wollte den Sieg mehr als wir. Zudem hatten sie das nötige Scheibenglück. Wir hatten gute Möglichkeiten, aber im zweiten Drittel sind die Gegentore zu schnell gefallen. Insgesamt war Grafing cleverer und hat verdient gewonnen“, resümierte TEV-Coach Michael Baindl. Dem stimmte EHC-Trainer Dominik Quinlan zu: „Wir waren spritziger und giftiger in den Zweikämpfen, wollten es mehr und haben uns so den Sieg verdient. Aber im dritten Spiel geht es wieder bei null los. Wir freuen uns auf ein spannendes Match und ein volles Haus.“

Die Miesbacher bereiten sich am Montag auf das entscheidende Spiel drei vor und analysierten die Fehlerquellen der zweiten Partie. „Wir werden am Dienstag ein paar Dinge anders machen, aber die Niederlage ist kein Grund, den Kopf hängen zu lasen. Wir haben die letzten beiden Spiel ein Grafing gewonnen und jetzt wollen wir den dritten Sieg. In einem solchen Entscheidungsspiel stehen die Chancen immer 50 zu 50“, blickte Baindl nach vorne. Bis auf Dusan Frosch (verletzt) und Niki Meier (gesperrt) reist der TEV komplett an und wird alles daran setzen, den Titel mit an die Schlierach zu nehmen. ts

TEV Miesbach – EHC Klostersee 2:6 (1:1/0:3/1:2)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) - Bacher, Mechel, Bergmann, Stiebinger, Kirsch, Nowak - Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Meineke, Asselin, Deml, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Mangold, Thyroff, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (11.) Rizzo (Asselin, Bergmann), 1:1 (19.) Roeder (Kischer), 1:2 (21.) Pastachak (Engel, Wren), 1:3 (22.) Quinlan (Pastachak, Wren) 5-4 PP, 1:4 (39.) Engel (Wren, Pastachak), 1:5 (54.) Engel (Quinlan, Pastachak), 2:5 (56.) Fischhaber (Bergmann), 2:6 (58.) Quinlan ENG 4-5 SH.

Strafen: TEV 14 - EHC 10.

Zuschauer: 1050.