Mit Kantersieg ins Finale: TEV Miesbach gewinnt 7:2 in Erding

Ordentlich feiern durften die Cracks des TEV Miesbach nach dem Finaleinzug. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach gewinnt vor 400 mitgereisten Fans mit 7:2 in Erding und zieht ins Finale der Eishockey-Bayernliga ein.

Miesbach – Die Comeback-Könige der Eishockey-Bayernliga haben wieder zugeschlagen! Der TEV Miesbach hat das fünfte und entscheidende Halbfinale am Sonntag in Erding klar und deutlich mit 7:2 gewonnen und sich damit den Einzug ins Endspiel um die Bayerische Meisterschaft gesichert. Etwa 400 Fans aus der Region unterstützten die Rot-Weißen. Die Mannschaft lieferte auf dem Eis eine bärenstarke Leistung ab und nun ist die Euphorie in der Kreisstadt vor dem Finale gegen den EHC Königsbrunn riesig.

Wie schon im Viertelfinale gegen Amberg standen die Miesbacher auch gegen Erding mit dem Rücken zur Wand und brauchten am Freitag in Spiel vier einen Sieg, um ein Do-or-Die-Match zu erzwingen. Der TEV lieferte und siegte zu Hause mit 3:2. Am Sonntag knisterte es dann schon eine Stunde vor Spielbeginn in der Erdinger Stadtwerke-Arena. Zwei Fanbusse und zahlreiche Privat-Fahrer sorgten für beste Stimmung im Gästeblock.

Der TEV ging mit dem gleichen Kader wie am Freitag ins Spiel, Erding musste erneut auf seinen kranken Stammkeeper Christoph Schedlbauer verzichten. Dennoch begannen die Hausherren druckvoll und TEV-Goalie Timon Ewert musste in der Anfangsphase seine ganze Klasse aufbieten, um einen Rückstand zu verhindern. Die Miesbacher agierten defensiv stark und gingen im Spielaufbau wenig Risiko.

TEV hat immer richtige Antwort parat

Hinzu kam eine richtig gute Effizienz vor dem Tor. Zehn Minuten waren gespielt, als Nick Endress auf Patrick Asselin querlegte und dieser zum 1:0 traf. Die Fans hissten die Blockfahne und unterstützten ihr Team lautstark. Das 2:0 fiel vier Minuten vor der Pause. Felix Feuerreiter staubte nach einem Patzer in der Erdinger Defensive ab. Doch damit nicht genug: Der TEV machte nun Druck, hatte das Spiel im Griff und legte nach. Endress scheiterte noch an Gladiators-Keeper Thomas Hingel, dann legte er das 3:0 auf. Stefan Mechel vollendete zum Pausenstand.

Erding kam schwungvoll aus der Kabine, bei einem Konter von Bobby Slavicek klärten die Hausherren auf der Linie, ehe es noch einmal spannend wurde: Durch zwei Treffer binnen 25 Sekunden kam Erding plötzlich auf 2:3 heran und auch die Heimfans wachten wieder auf. Doch der TEV hatte die richtige Antwort parat. Maximilian Meineke kam von der Strafbank, eroberte die Scheibe im Angriffsdrittel und legte ab zu Thomas März, der zum 4:2 traf. Zwei Minuten später nahm Endress Maß und versenkte die Hartgummischeibe in Überzahl genau im langen Kreuzeck. 5:2 Miesbach.

Nach einem wilden zweiten Drittel fiel die Entscheidung bereits nach 30 Sekunden im Schlussabschnitt. Slavicek erkämpfte sich die Scheibe an der gegnerischen blauen Linie und vollstreckte selbst zum 6:2 „Finale, oh oh“, jubelte der Miesbacher Fanblock und die Gladiators gaben sich auf dem Eis und auf der Tribüne geschlagen. So passierte im Schlussabschnitt selbst in doppelter Unterzahl der Miesbacher nicht mehr viel, auch weil Ewert einen echten Sahnetag erwischt hatte und stets zur Stelle war. Den Schlusspunkt setzte Asselin, der nach Querpass von März zum 7:2-Endstand traf.

Am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das Finale

Die Minuten liefen von der Uhr und dann wurde gefeiert. Das Team lag sich auf dem Eis in den Armen und bejubelte den Finaleinzug noch Minuten nach der Schlusssirene mit den Fans auf der Tribüne. Eine lange Pause ist den TEV-Cracks aber nicht vergönnt. Nach dem trainingsfreien Montag beginnt bereits am Dienstag mit einem lockeren Auslaufen die Vorbereitung auf die Endspiele, die am Freitag mit dem ersten Spiel in Königsbrunn beginnen.

„Die ersten zehn Minuten mussten wir überstehen, das haben wir gewusst und sind dann mit einer 3:0-Führung in die Pause gegangen. Was aufgrund der letzten zehn Minuten auch verdient war. Dann kassieren wir zwei richtig blöde Tore, da hätte alles passieren können. Aber die Mannschaft hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt und den Game-Plan weiter umgesetzt. Es war eine hervorragende und sehr umkämpfte Serie mit hoher Qualität, das war Werbung für die Bayernliga“, sagte TEV-Coach Michael Baindl. „Jetzt freuen wir uns auf die Final-Serie. Es wird gegen Königsbrunn auf alle Fälle schwer, aber wir sind gegen Amberg und Erding weitergekommen und sind jetzt bereit fürs Finale.“

TSV Erding – TEV Miesbach 2:7 (0:3/2:2/0:2)

TEV: Ewert (Engler) - Bacher, Mechel, Mühlpointner, Meier, Kögl, Kirsch, Nowak, Meineke - März, Grabmaier, Endress, Asselin, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 0:1 (10.) Asselin (Endress, Mechel) 4-4, 0:2 (16.) Feuerreiter (Nowak, März), 0:3 (19.) Mechel (Endress, Kirsch), 1:3 (29.) Plihal (Waldhausen) 4-4, 2:3 (29.) Zimmermann (Modlmayr) 4-4, 2:4 (30.) März (Meineke, Slavicek), 2:5 (32.) Endress (Feuerreiter, Bacher) 5-4 PP, 2:6 (41.) Slavicek (Grabmaier), 2:7 (52.) Asselin (März, Slavicek).

Strafen: TSV 10 - TEV 12.

Zuschauer: 2148.