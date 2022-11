Mit Saisonbestleistung an die Spitze: TEV Miesbach entthront EHC Königsbrunn

Teilen

Torgefährlich: Der TEV Miesbach hat den EHC Königsbrunn von der ersten Minute an unter Druck gesetzt. © CS

Mit der bisher besten Leistung der aktuellen Saison hat der TEV Miesbach die Tabellenführung übernommen. Die Kreisstädter setzten sich im Spitzenspiel gegen den EHC Königsbrunn durch.

Miesbach – Mit der bisher besten Leistung der aktuellen Bayernliga-Saison hat der TEV Miesbach die Tabellenführung übernommen. Die Kreisstädter setzten sich am Sonntagabend vor knapp 400 Zuschauern im Spitzenspiel gegen den bisherigen Ligaprimus EHC Königsbrunn hochverdient mit 4:2 durch.

Nach dem knappen Sieg in Geretsried am Freitag (wir berichteten) war der TEV gegen die Pinguine von der ersten Minute an hellwach und übernahm sofort die Regie. Keine vier Minuten waren gespielt, als Stefano Rizzo vom rechten Bullykreis aus aufs Tor zulief, einen Gegenspieler stehen ließ und EHC-Keeper Stefan Vajs per Rückhand zum 1:0 überwand. Die Miesbacher blieben am Drücker, erspielten sich Chance um Chance und hatten Pech, dass in Überzahl ein Schuss von Nick Endress auf der Linie liegen blieb. Beim nächsten Angriff fiel das 2:0. Ein Königsbrunner legte die Scheibe Bobby Slavicek quasi auf den Schläger und der traf im Powerplay per trockenem Handgelenkschuss zum 2:0.

Aus dem Nichts kamen die Gäste im Gegenzug auf 2:1 heran. Nach einem Patzer in der Defensive ließ Peter Brückner TEV-Keeper Anian Geratsdorfer mit einem harten Schlagschuss keine Chance. Doch der TEV stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Kapitän Johannes Bacher hatte abgezogen und Matthias Bergmann, der später zurecht zum Spieler des Abends gewählt wurde, staubte ab zum 3:1.

„Ich habe die Mannschaft vielleicht zu offensiv eingestellt“, sagte EHC-Trainer Robert Linke nach dem Spiel in der Pressekonferenz. „Wir wollten uns nicht verstecken, aber das ist in die Hose gegangen. Mit dem 3:1 nach dem ersten Drittel waren wir noch gut bedient, da können wir uns bei unserem Keeper bedanken. Wenn es da 4:0 oder 5:0 steht, können wir uns auch nicht beschweren.“

Im zweiten Durchgang waren die Spielanteile ähnlich wie zuvor, allerdings kam Königsbrunn auch immer wieder zu offensiven Nadelstichen. Eine doppelte Unterzahl überstand der TEV ohne große Probleme, hatte aber auch Glück, dass die Gäste fünf Minuten vor der Pause am Pfosten scheiterten. Vorne erarbeiteten sich die Miesbacher weiterhin gute Chancen, fanden aber in Vajs ihren Meister. Die Vorentscheidung war das 4:1 zu Beginn des Schlussabschnitts, als Benedikt Pölt ein Bully im Angriffsdrittel gewann, Max Hüsken direkt abzog und Vajs überraschte. Nach einem Lattenkracher von Andreas Nowak kam Königsbrunn bei einem Konter auf 4:2 heran. Der TEV verteidigte die Führung aber stark und hatte in Geratsdorfer einen sicheren Rückhalt, sodass es bis zur Sirene beim hochverdienten 4:2 blieb.

Ein Sonderlob verdienten sich neben den Hausherren auch die vier Schiedsrichter um Christian Roth, die das Spiel laufen ließen und ihren Teil zu einer schnellen und spannenden Bayernliga-Spitzenpartie beitrugen.

„Wir sind rausgekommen wie die Feuerwehr, waren dann im zweiten Drittel etwas nervös“, resümierte Trainer Michael Baindl, der damit erstmals seit seinem Amtsantritt mit seinem Team den Platz an der Sonne einnimmt. „Im Schlussdrittel haben wir hervorragend und schlau gespielt und wollten nicht zu viel. Das Unterzahlspiel war hervorragend, das Powerplay auch schon etwas besser. Es war ein Top-Spiel der gesamten Mannschaft.“ Am kommenden Wochenende warten bereits die nächsten beiden Spitzenspiele gegen Ulm und Peißenberg auf den neuen Ligaprimus TEV.

ts

TEV Miesbach – EHC Königsbrunn 4:2 (3:1/0:0/1:1)

TEV: Geratsdorfer (Ewert) –Kirsch, Nowak, Mechel, Deml, Bacher, Bergmann, Kögl – Rizzo, Furch, Grabmaier, März, Pölt, Hüsken, Feuerreiter, Slavicek, Endress, Mühlpointner, Heiß, Thyroff.

Tore: 1:0 (4.) Rizzo (Furch, Mechel), 2:0 (16.) Slavicek (Feuerreiter, Deml) 5-4 PP, 2:1 (17.) Brückner (Trupp), 3:1 (19.) Bergmann (Bacher, Endress), 4:1 (43.) Hüsken (Pölt), 4:2 (53.).

Strafen: TEV 8 - EHC 8.

Zuschauer: 368.