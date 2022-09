Munteres Scheibenschießen: TEV gewinnt 12:9 gegen Landsberg

Zweiter Sieg gegen Oberligisten

Von Thomas Spiesl schließen

Der TEV Miesbach hat zum zweiten Mal in der Vorbereitung gegen einen Oberligisten gewonnen. Gegen Landsberg konnten sich die Zuschauer nicht über zu wenig Tore beklagen.

Miesbach – Ungewohnte Ergebnisse gibt es in der Saisonvorbereitung gerade im Eishockey oft, ein 12:9 ist aber durchaus kurios. Eben jenes Resultat lieferten der TEV Miesbach und die Riverkings Landsberg. Nach dem 7:2 gegen die Tölzer Löwen sind die Landsberger, die am Wochenende zuvor noch mit 7:2 gewonnen hatten, bereits der zweite Oberligist, den die Kreisstädter in der Vorbereitung in die Knie zwingen.

Der TEV musste auf Matthias Bergmann (private Gründe), Michael Grabmaier (verletzt), Sebastian Deml, Kilian Mühlpointner (beide gesperrt) und Timon Ewert (krank) verzichten. Aber auch die Landsberger konnten nicht komplett anreisen. Die Gäste begannen schwungvoll und gingen verdient in Front. Mit dem Ausgleich in der elften Minute eröffnete Thomas März das Scheibenschießen aus Miesbacher Sicht. Nun fielen die Treffer wie reife Früchte. Zum Ende des ersten Drittels stand es nach Toren von Maxi Meineke, Neuzugang Mäx Hüsken und Bobby Slavicek 4:4.

Der zweite Durchgang begann, wie der erste aufgehört hatte: Die Landsberger zogen auf 6:4 davon, Felix Feuerreiter verkürzte und Ales Furch traf in Überzahl zum 6:7-Pausenstand. Im Schlussabschnitt legten beide Seiten munter nach, der TEV hatte mehr vom Spiel, spielte sich phasenweise förmlich in einen Rausch und siegte leistungsgerecht mit 12:9. Unter anderem traf Florian Heiß mit einem sehenswerten Empty-Net-Treffer von der eigenen Grundlinie.

„Wir haben zu viele leichte Fehler gemacht, was mit Gegentoren bestraft wurde. Bei Landsberg war es das Gleiche. So ein Ergebnis kommt einmal in zehn Jahren vor“, sagte TEV-Trainer Michael Baindl. Mit der Leistung seines Teams war er knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart in Buchloe dennoch zufrieden. „Zwölf Tore muss man erst einmal schießen. Wir müssen das Positive aus dem Spiel rausziehen. Defensiv war das noch nichts, das müssen wir uns mit der Mannschaft noch mal anschauen. Ein 12:9 gegen einen Oberligisten kann man auf jeden Fall unterschreiben“, sagte der TEV-Coach. ts

TEV Miesbach – HC Landsberg 12:9 (4:4/2:3/6:2)

TEV: Geratsdorfer (Mühldorfer) - Bacher, Meineke, Mechel, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Heiß, Endress, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Hüsken, Pölt, Slavicek.

Tore TEV: Slavicek (3), Hüsken (2), Feuerreiter (2), März (2), Heiß, Furch.

Tore HCL: Carciola (3), Lavallee (2), Strodel (2), Wagner, Ipri.

Strafen: TEV 14 - HCL 18.

Zuschauer: 210.