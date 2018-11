Nach 7:3 im Hinspiel: TEV Miesbach will erneut gegen Geretsried siegen

Eishockey Bayernliga

von Thomas Spiesl schließen

Auf glattes Eis hofft der TEV Miesbach beim Derby in Geretsried. Weil das Stadion kein Dach mehr hat, hat das Wetter einen großen Einfluss. Umso mehr ist Disziplin gefragt.

Miesbach – Das Wetter wird am Sonntag eine wichtige Rolle spielen, wenn der TEV Miesbach zum Derby in der Eishockey-Bayernliga beim ESC Geretsried zu Gast ist. Im Geretsrieder Stadion, in dem vor etlichen Jahren aufgrund von Baumängeln das Dach rückgebaut werden musste, sind die Eisverhältnisse schwer einzuschätzen. Kaltes und trockenes Wetter wäre den Miesbachern sicherlich am liebsten. Bei den vergangenen drei Spielen regnete es jedoch. Die Eisfläche war sulzig, und der TEV tat sich entsprechend schwer. „Wir müssen den Kampf von Geretsried annehmen und keine Ausreden wie das Wetter oder das Eis suchen“, fordert Trainer Simon Steiner von seiner Mannschaft.

Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Spielzeit, denn in der Bayernliga hat dieses Wochenende die Rückrunde begonnen. Am zweiten Spieltag wurde das Heimrecht getauscht, da es in Geretsried noch kein Eis gab. Die Zuschauer in Miesbach bekamen eine klare Angelegenheit zu sehen. Der TEV gewann das Spiel mit 7:3. Den Unterschied machte dabei die erste Reihe, die sechs der sieben Tore schoss.

Michael Grabmaier, der zuletzt verletzungsbedingt fehlte, wird wohl wieder an der Seite von Martin Zahora und Bohumil Slavicek im ersten Sturm auflaufen. In Geretsried nicht mit dabei sein werden die vier verletzten Cracks Sebastian Deml, Nico Fissekis, Thomas Amann und Stefan Mechel. Dafür gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten, die jetzt für Geretsied die Schlittschuhe schnüren, wie beispielsweise Nico Wischnewsky, Stefan Englbrecht, Luis und Stefano Rizzo oder Christian Heller, die bereits das Miesbacher Trikot trugen.

Auch für die Tabelle ist das Derby wichtig. Die Miesbacher liegen zur Zeit auf dem achten Rang, Geretsried nur vier Zähler dahinter. Die River Rats rechnen sich ebenfalls noch Chancen auf die Zwischenrunde aus. Mit einem Sieg könnten die Gäste also ein ordentliches Polster auf einen der direkten Verfolger aufbauen. Dafür gilt es, an die Leistungen des vergangenen Wochenendes anzuknüpfen, als der TEV in der Defensive diszipliniert auftrat und mit sechs Punkten belohnt wurde.

„Geretsried ist eine extrem heimstarke Mannschaft, die bis zur letzten Sekunde kämpft und deren Importspieler Ondrej Horvath inzwischen wieder in Top-Form ist“, warnt Coach Steiner. „Das wird sicher nicht leicht für uns.“ Ohne Punkte wollen die Kreisstädter auf keinen Fall die Heimreise antreten, sondern stattdessen ihre Auswärtsserie ausbauen. Auf fremdem Eis ist der TEV in dieser Saison nämlich nach 60 Minuten immer noch ungeschlagen.