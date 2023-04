Nach Abschied von TEV Miesbach: Michael Baindl wechselt in DEL2

Weiß genau, wo er hin will: Nach zwei Jahren beim TEV Miesbach wechselt Michael Baindl ins Trainer-Team der Bayreuth Tigers in der DEL2. © Christian Scholle

Jetzt steht fest, wohin es Michael Baindl nach seinem Abschied aus Miesbach zieht: Der Ex-Trainer des TEV wechselt für die kommende Saison zu den Bayreuth Tigers in der DEL2.

Miesbach – Seinen Abschied vom TEV Miesbach verkündete Michael Baindl bereits nach dem Saisonende im Bayernliga-Finale gegen Königsbrunn. Seinen neuen Arbeitgeber wollte er damals aber noch nicht verraten. Nun haben die Bayreuth Tigers bekannt gegeben, dass der Wolfratshausener in der nächsten Saison Teil des Trainerteams in der DEL2 sein wird. Nach dem kürzlich geschafften Klassenerhalt in der zweiten Liga wird Rich Chernomaz auch weiterhin Cheftrainer der Oberfranken bleiben.

Er verlängerte seinen Vertrag um zwei weitere Jahre. Marc Vorderbrüggen bleibt Co-Trainer von Chernomaz. Neu im Trainer-Trio der Tigers ist ab Anfang Mai Michael Baindl. „Der studierte Athletik- und Fitnesstrainer komplettiert das Trio an der Bande der Tigers und ist vordergründig für alle Belange, was die Fitness des spielenden Personals anbetrifft, verantwortlich“, heißt es in der Pressemitteilung. Damit tritt der ehemalige TEV-Coach in die Fußstapfen von Johan Merbah, der sein Engagement in Bayreuth zum Saisonende beendet hatte.

ts