Nach Corona-Fällen: TEV Miesbach greift wieder an

Michael Baindl leitet bereits wieder das Training. © Thomas Plettenberg

Nach Corona-Fällen und zwei spielfreien Wochenenden hat der TEV Miesbach das Training wieder aufgenommen.

Miesbach – Das Bayernliga-Team des TEV Miesbach hat am Dienstagabend den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Wie berichtet, waren die vergangenen drei Spiele der Kreisstädter wegen Corona-Infektionen im Team abgesagt worden. Am Dienstag standen bereits elf Cracks wieder unter der Leitung von Trainer Michael Baindl auf dem heimischen Eis. Bis zum Wochenende soll noch der eine oder andere Spieler hinzukommen. Mit Unterstützung aus der U20 sollten bis zum Heimspiel am Freitag gegen den TSV Peißenberg knapp drei Reihen zur Verfügung stehen. „Wir wollen und wir werden dieses Wochenende wieder spielen“, erklärt TEV-Teammanager David Keckeis.

Für die sieben Spieler, die selbst positiv getestet wurden, würde ein Einsatz am Freitag – oder auch beim Match am Sonntag um 17.30 Uhr beim EHC Klostersee – zu früh kommen. „Sie werden langsam wieder ans Eishockey herangeführt, gehen beispielsweise aufs Rad. Nach den Bluttests können sie dann eigenverantwortlich entscheiden, ob und wann sie wieder aufs Eis gehen“, berichtet Keckeis. Der TEV-Teammanager hatte schon vergangene Woche die Verantwortung des Vereins für die Gesundheit der Spieler nach einer Corona-Infektion betont (wir berichteten).

Stand Mittwochnachmittag wird das Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen den TSV Peißenberg also stattfinden. Eine hundertprozentige Garantie gibt es in Zeiten von Inzidenzen weit jenseits der 1000 aber freilich nicht. Tickets für das Heimspiel sind ab Donnerstag im Online-Shop des TEV erhältlich, der über die TEV-Website erreichbar ist. Die Stadion-Wirtschaft öffnet am Freitag um 18 Uhr, ab 18.45 Uhr sind Corona-Schnelltests durch das Testzentrum Weyarn in der Gaststätte möglich. ts