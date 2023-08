Nachwuchs des TEV Miesbach bekommt eine Chance

Vorfreude auf das Debüt: Zdenek Travnicek. © STEFAN SCHWEIHOFER

Eishockey-Bayernligist TEV Miesbach hat kurzfristig ein Testspiel vereinbart und tritt am Samstag beim DNL-Team des ESV Kaufbeuren an.

Miesbach – Bis zur Saisoneröffnung des TEV Miesbach ist noch ein wenig Zeit. Am Sonntag, 10. September, spielt der Eishockey-Bayernligist zu Hause gegen die Indians aus Memmingen und läutet mit der Saisoneröffnung die offizielle Testspielphase ein. Kurzfristig hat der TEV aber für den morgigen Samstag eine Partie beim DNL-Team des ESV Kaufbeuren vereinbart. Um 17.30 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Zdenek Travnicek im Allgäu auf eines der zwölf Top-Teams im deutschen Nachwuchs-Eishockey. Kaufbeuren hat sich in der vergangenen Saison wieder souverän den Klassenerhalt in der ersten Division der Deutschen Nachwuchsliga gesichert.

„Ich freue mich auf das Spiel. Unser Team hat einen guten Charakter, das Arbeiten mit der Mannschaft macht Spaß“, sagt Travnicek vor seinem Debüt als Coach der ersten Mannschaft. Hinter den Miesbachern liegt ein schweißtreibendes Sommertraining. Dreimal die Woche bat Travnicek seine Spieler in den warmen Monaten zum Training. Montags wurde in der Eishalle an der Kondition gefeilt, mittwochs in Weyarn zumeist Fußball gespielt und an der Koordination gearbeitet, freitags standen Waldläufe oder Basketball-Matches in der Kreisstadt auf dem Trainingsplan. „Die Jungs haben gut mitgemacht, wir haben an der Grundlagen-Kondition und am Ende auch an der Schnelligkeit gearbeitet“, berichtet Travnicek.

Seit gut einer Woche stehen die TEV-Cracks nun in der heimischen Halle wieder auf dem Eis. „Wir haben viele Spiele auf engem Raum gemacht, damit sich die Spieler wieder ans Eis und die Scheibe gewöhnen und wieder reinkommen“, sagt Travnicek. Nach Kaufbeuren wird der TEV mit einer jungen Truppe reisen. Mit dabei sind fünf Spieler aus dem Nachwuchs. „Das ist eine gute Möglichkeit, die jungen Spieler zu testen und sie mir bei den Herren anzuschauen“, erklärt der TEV-Coach. Dafür haben einige erfahrene Spieler frei bekommen, die darüber nicht besonders begeistert waren. „Einige waren etwas traurig, weil sie gerne auch gespielt hätten“, so Travnicek.

Noch nicht mit dabei sein werden am Samstag Patrick Asselin, der nächste Woche in Miesbach ankommt, und Felix Feuerreiter, der nach einer Knieverletzung erst im September wieder voll einsteigen kann. Die Kreisstädter wollen gegen das junge DNL-Team dennoch mit vollem Ehrgeiz zu Werke gehen: „Wir wollen die Saison nicht mit einer Niederlage beginnen, sondern das Spiel gewinnen“, gibt Travnicek die Richtung vor.