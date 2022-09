Nächster Gradmesser: TEV empfängt Landsberg

Einen genauen Blick auf die Entwicklung seiner Mannschaft – aber auch seine eigene – hat TEV-Coach Michael Baindl in der vergangenen Saison geworfen. © Thomas Plettenberg

Chance zur Revanche: Der TEV Miesbach empfängt nach der Auswärtsniederlage die Riverkings Landsberg zum Vorbereitungsduell.

Miesbach – Zwei schwere Aufgaben erwarten den TEV Miesbach am vorletzten Wochenende der Saisonvorbereitung. Am heutigen Freitag reisen die Riverkings Landsberg an die Schlierach, am Sonntag geben die Passau Black Hawks ihre Visitenkarte in Miesbach ab.

Nach der 2:7-Niederlage in Landsberg am vergangenen Sonntag (wir berichteten) wollen sich die Kreisstädter revanchieren. Erstmals mit dabei sein wird Neuzugang Mäx Hüsken, vorausgesetzt die Passmodalitäten konnten rechtzeitig geklärt werden. Nicht auflaufen können hingegen Michael Grabmaier (verletzt) und Sebastian Deml (gesperrt). Zudem fehlt Kilian Mühlpointner. Der junge Verteidiger hatte in Landsberg eine Matchstrafe kassiert und ist für die gesamte Vorbereitung plus die ersten vier Bayernliga-Spiele gesperrt. Ob Matthias Bergmann, der vor einer Woche einen Schuss abbekommen hatte, spielen kann, entscheidet sich erst kurzfristig.

Beim Spiel in Landsberg hatten vor allem die Special Teams den Unterschied gemacht, auch war die Niederlage deutlich zu hoch ausgefallen. Bei Fünf-gegen-fünf war es weitgehend ein Duell auf Augenhöhe. Heute gilt es zudem die Kreise von Jason Lavallee einzuengen, der den TEV-Cracks bereits aus seiner Zeit in Schongau ein Begriff sein dürfte. „Wir freuen uns, dass wir zwei Oberliga-Mannschaften für die Vorbereitung gewinnen konnten. Es wäre schön, wenn dies bei den Zuschauern Anklang findet und das Team im Stadion leidenschaftlich unterstützt wird“, erklärt der Zweite TEV-Vorsitzende Oliver Back.

Tickets für das Testspiel gibt es wie gehabt im Online-Shop des TEV (www.tev-miesbach.de), oder für einen Euro Aufpreis an der Abendkasse. Zudem können bestellte Dauerkarten an der Abendkasse abgeholt werden. Jeder der sich am Spieltag für den Kauf eines Saisontickets entschließt, erhält eine Freikarte für das Spiel. ts