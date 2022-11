Nächstes Spitzenspiel: TEV Miesbach beim TSV Peißenberg gefordert

Der breite Kader ist eine große Stärke des TEV Miesbach in der bisherigen Bayernligasaison. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach beendet eine anstrengende Woche mit dem Spitzenspiel beim TSV Peißenberg.

Miesbach – Mit dem Auswärtsspiel beim TSV Peißenberg am Sonntag um 17.45 Uhr geht für den TEV Miesbach eine harte Woche zu Ende. Fünf Spiele binnen neun Tagen werden die Kreisstädter dann absolviert haben. Dass die Miesbacher die hohe Belastung durch den breiten Kader gut wegstecken können, beweisen die Ergebnisse. Nach dem 5:3-Erfolg in Geretsried und dem 4:2-Sieg im Spitzenspiel gegen den EHC Königsbrunn folgte an Allerheiligen ein 10:1-Kantersieg beim Nachholspiel in Pfaffenhofen. Nach dem Heimspiel gegen Ulm am Freitag, das bei Redaktionsschluss noch nicht beendet war, folgt das nächste Top-Spiel bei den Miners.

„Peißenberg ist für mich eine der Spitzenmannschaften in der Bayernliga. Sie haben zwei starke Ausländer und ein eingespieltes Team. Peißenberg kann zwei starke Sturmreihen aufbieten und dort ist es immer schwer, zu spielen. Wir dürfen nicht zu offen stehen, müssen simples Eishockey spielen und viel Tempo ins Spiel bringen“, fordert TEV-Trainer Michael Baindl, der bis auf Maximilian Meineke (Schulterprobleme) auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Wer zwischen den Pfosten stehen wird, entscheidet sich erst kurzfristig, ansonsten wird es in den Miesbacher Reihen keine großen Umstellungen im Vergleich zu den jüngsten Auftritten geben.

Regeneration kam in Miesbach diese Woche etwas kurz: Nach drei Spielen in fünf Tagen stand am Mittwoch ein lockeres Training auf freiwilliger Basis an, ehe am Donnerstag beim Abschlusstraining die Zügel wieder angezogen wurden.

Widersehen mit Nico Fissekis

Ein Wiedersehen gibt es in Peißenberg für die TEV-Cracks und die mitgereisten Fans mit dem ehemaligen Miesbacher Publikumsliebling Nico Fissekis, der inzwischen für die Bergwerksstädter aufläuft und mit elf Toren und sieben Assists auf Platz sechs der Scorerliste steht. Fissekis bildet mit Dejan Vogl und Dominic Krabbat wohl wieder den zweiten Angriff der Peißenberger. In der Paradereihe laufen die beiden US-Amerikaner Brett und Derek Mecrones auf, die bisher voll eingeschlagen haben und bereits 19 beziehungsweise 16 Punkte für sich verbuchen konnten. „Wir müssen unsere Aufgaben in der Defensive konzentriert erledigen und dürfen uns nicht hinten rauslocken lassen. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, Punkte mitzunehmen“, sagt Baindl. Auch in der Defensive haben die Hausherren einige routinierte Cracks in ihren Reihen, allen voran Keeper Korbinian Sertl, der die Angreifer in früheren Jahren auch schon in der DEL2 und der Oberliga zur Verzweiflung gebracht hat.

Für alle Miesbacher Zuschauer, die nicht mit nach Peißenberg reisen können, wird das Auswärtsspiel des TEV ab 17.30 Uhr live auf SpradeTV übertragen.