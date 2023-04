Zdenek Travnicek übernimmt TEV Miesbach

Die Tinte ist trocken: Zdenek Travnicek (l.) und TEV-Vorsitzender Stefan Moser haben den Vertrag bereits unterschrieben. © THOMAS PLETTENBERG

Der TEV Miesbach hat einen neuen Trainer: Der bisherige Nachwuchscoach Zdenek Travnicek steht künftig in der Bayernliga an der Bande.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Nach dem Abgang von Michael Baindl, der sich nach der Bayerischen Vize-Meisterschaft mit dem TEV dem DEL2-Team Bayreuth angeschlossen hat, übernimmt in Miesbach Zdenek Travnicek das Zepter. Der 54-Jährige war zuletzt als hauptamtlicher Nachwuchstrainer beim TEV tätig, kennt den Verein, die Mannschaft und das Umfeld. Dies dürfte ihm den Einstieg deutlich erleichtern.

Der Tscheche war als Profi 15 Jahre lang in verschiedenen deutschen Ligen unter Vertrag. Er absolvierte über 100 Spiele für München und Schwenningen in der DEL. Zudem spielte er unter anderem in Krefeld, Düsseldorf, Dresden, Bremerhaven und Leipzig. Dort sammelte Travnicek auch seine ersten Erfahrungen als Trainer. Bis 2010 war er fünf Jahre lang als Trainer im Herrenbereich in Leipzig tätig, ehe er zum Zweitligisten EHC Freiburg wechselte. Seine nächste Station war der SC Riessersee, der damals ebenfalls in der zweiten Liga aktiv war. Über den EHC Wattens und die Sterzing Broncos ging es für Travnicek in den Nachwuchsbereich, wo er für den EHC München und den EHC Klostersee arbeitete. Aus Grafing kam der Tscheche 2019 nach Miesbach, wo er in den vergangenen Jahren verschiedene Nachwuchsmannschaften trainierte.

Bereits 2020 hatte Travnicek das Sommertraining der ersten Mannschaft geleitet und kennt diese auch aus der abgelaufenen Saison. „Ich freue mich auf die Arbeit mit der Mannschaft, sie hat vor allem in den Playoffs auf dem Eis viel Charakter gezeigt“, sagt der neue Coach.

Bereits im Dezember hatte Travnicek sein Interesse an der Trainerposition des Bayernliga-Teams beim Vorstand bekundet, nachdem Baindls Vertrag nach zwei Jahren zum Saisonende auslief. Neben der ersten Mannschaft wird Travnicek auch weiterhin eine der Miesbacher Nachwuchs-Mannschaften coachen.

Der neue Trainer war bereits in die Planungen des Kaders und der Vorbereitung eingebunden und wird seine neue Mannschaft Mitte Mai erstmals zum Sommertraining bitten. Nun können sich die Verantwortlichen des TEV in den nächsten Wochen voll auf die Zusammenstellung des Kaders für die Spielzeit 2023/23 konzentrieren.

Peter Kathan, sportlicher Leiter des TEV: „Zdenek hat die letzten vergangenen Jahre bei uns im Nachwuchs gearbeitet und kennt den Verein und das Umfeld, dadurch wird die Eingewöhnungsphase wahrscheinlich kurz ausfallen. Er wollte wieder eine Seniorenmannschaft trainieren und ist Feuer und Flamme für seine neue Aufgabe. Er hat schon viel Erfahrung mit Seniorenmannschaften in verschiedenen Ländern und hat in Deutschland schon in der zweiten Liga trainiert. Er wird sicherlich den ein oder anderen neuen Reiz setzen.“ ts