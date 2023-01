Neustart nach der Zwangspause: TEV Miesbach empfängt heute den ESV Buchloe

Alles auf Angriff: Gegen Buchloe will der TEV Miesbach mit Ales Furch (l.) und Patrick Asselin (r.) von Beginn an sein Spiel aufziehen und den Gegner unter Druck setzen. © Christian Scholle

Zwei Wochen ungewollte Pause liegen hinter dem Bayernliga-Team des TEV Miesbach.

Miesbach –Wie berichtet, hatte eine Corona-Welle die Kreisstädter flachgelegt, sodass das Heimspiel gegen den ERSC Amberg am vergangenen Freitag wegen Spielermangels auf 20. Januar verlegt werden musste. Doch die TEV-Cracks haben die Krankheitswelle gut überstanden und starten am heutigen Freitagabend mit dem Heimspiel gegen den ESV Buchloe mit einer Woche Verspätung ins neue Eishockey-Jahr.

Doch nicht nur alle Corona-Erkrankten stehen wieder zur Verfügung. Auch Sebastian Deml steigt langsam wieder in den Spielbetrieb ein. „Wir wollen ihn nach der langen Pause langsam wieder heranführen. Er wird aber seine Wechsel bekommen“, erklärt Trainer Michael Baindl, der diese Woche wieder das Training übernommen hat.

Komplett sind die Miesbacher allerdings noch nicht. Alexander Kirsch fehlt dieses Wochenende aufgrund einer Mandelentzündung. Bobby Slavicek ist noch in der Reha und wird in etwa vier Wochen wieder zur Verfügung stehen. Florian Heiß hat das Aufbautraining wieder aufgenommen, ein Einsatz käme aber noch zu früh. Zudem wird am heutigen Freitag möglicherweise der eine oder andere Spieler beim Spiel der 1b-Mannschaft in Vilshofen zum Einsatz kommen, um Eiszeit zu sammeln (siehe unten).

So geht der TEV mit drei Reihen ins erste Heimspiel des neuen Jahres. Im Training hat Baindl die Zügel noch einmal angezogen. „Wir wollen den ersten Platz in der Hauptrunde behalten und dann topfit in die Zwischenrunde gehen, denn dann geht es richtig los“, erklärt der TEV-Coach.

Am Dienstag stand Krafttraining auf dem Programm, am Mittwoch wurde beim Intervall-Training geschwitzt. „Es kann schon sein, dass der eine oder andere noch schwere Beine hat“, gesteht Baindl. Dennoch erwartete er von seinem Team heute Abend vollen Einsatz und drei Punkte. Schließlich ist das „Mia helfn zam“-Stadion in dieser Saison eine Festung. Bislang haben die Rot-Weißen in dieser Spielzeit noch kein einziges Heimspiel verloren, und dabei soll es auch bleiben.

Das letzte Duell mit den Piraten aus dem Allgäu liegt bereits lange zurück. Zur Saisoneröffnung Anfang Oktober setzten sich die Miesbacher in Buchloe mit 6:2 durch. Slavicek gelang dabei ein Fünferpack. Auch wenn der tschechische Angreifer heute Abend nicht mit dabei sein kann, gehen die Miesbacher als klarer Favorit ins Spiel. Buchloe hat als Tabellenelfter mit acht Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen auf die Teilnahme an der Aufstiegsrunde.

„Sie haben kaum mehr Chancen auf die ersten Acht, aber sie werden sicher alles raushauen, um noch bis zum Schluss dranzubleiben“, vermutet Baindl. „Daher werden wir Buchloe mit Sicherheit nicht unterschätzen.“

Bei den Gäste gilt es auf die erste Reihe mit Michael Petrak und Alexander Krafczyk aufzupassen, die immer für einen Treffer gut ist. „Wir wollen ihnen unser Spiel aufzwingen und so wenig Zeit wie möglich im eigenen Drittel verbringen. Das Ziel sind drei Punkte“, sagt Baindl.

Bei den TEV-Fans dürfte die Vorfreude nach über zwei Wochen ohne Heimspiel groß sein, sodass das Team wieder auf lautstarke Unterstützung von den Rängen hofft. Im Dezember hatte die Eishockey-Begeisterung an der Schlierach ja merklich zugenommen.