Neuzugang aus Rosenheim: Thomas März verstärkt TEV Miesbach

Thomas März spielt künftig für den TEV Miesbach. © Hans-Jürgen Ziegler

Der TEV Miesbach hat einen weiteren Neuzugang für die Offensive: Thomas März wechselt von den Starbulls Rosenheim an die Schlierach.

Miesbach - Einen jungen und hungrigen Angreifer präsentierte der TEV Miesbach diese Woche als dritten Neuzugang für die Offensivabteilung. Der 20-jährige Thomas März wechselt von den Starbulls Rosenheim an die Schlierach.

Der Angreifer stammt aus dem Nachwuchs der Tölzer Löwen, 2020 wechselte er nach Rosenheim. Dort absolvierte er in den vergangenen beiden Spielzeiten 33 Spiele und verbuchte zwei Assists. In seinem letzten DNL-Jahr in Bad Tölz war er zweitbester Scorer seines Teams und erzielte in 35 Spielen 22 Treffer und legte 39 weitere Tore auf.

Wadlbeißer: Die Lokalsport-Podcast-Folge zum TEV Miesbach.

Der 1,68 Meter große, quirlige Angreifer kennt TEV-Trainer Michael Baindl noch aus der gemeinsamen Zeit in Rosenheim. „Thomas ist ein junger Spieler, der jetzt den richtigen Weg in seiner noch jungen Karriere gegangen ist. Spieler mit seinem Talent brauchen Eiszeit, und die wird er bei uns bekommen. Er wird sich stetig verbessern, und wir werden viel Spaß an ihm haben. Ich bin glücklich, dass er sich für uns entschieden hat“, erklärt Baindl. März nimmt bereits am Mannschaftstraining der Miesbacher teil und wird künftig mit der Rückennummer 3 auflaufen. ts