Nicht gerade der Lieblingsgegner: TEV Miesbach beim EHC Waldkraiburg zu Gast

Was erwartet den TEV Miesbach? Am Sonntag geht es für das Team von Interimstrainer Peter Kathan zum EHC Waldkraiburg – einem der beiden Oberligisten in der Verzahnungsrunde.

Gegner aus der Oberliga

von Thomas Spiesl schließen

Der TEV Miesbach ist bei einem von zwei Oberligisten in der Verzahnungsrunde, dem EHC Waldkraiburg, zu Gast. Die Stimmung bei den Kreisstädtern ist bestens.

Miesbach– Die Löwen aus Waldkraiburg stehen schon nach dem ersten Wochenende der Verzahnungsrunde zwischen der Eishockey-Bayernliga und Oberliga unter Druck. Sie verloren ihre beiden ersten Spiele und nach dem letzten Platz in der Oberliga-Vorrunde droht dem EHC nun der Abstieg in die Bayernliga. Auf die 2:9-Klatsche beim EHC Klostersee folgte eine 2:3-Heimniederlage gegen den EC Bad Kissingen. Am Sonntagabend kommt es nun zum Duell mit dem TEV Miesbach,

Bei den Kreisstädtern ist die Stimmung nach dem Auftaktsieg in Erding (7:4) bestens, gerade auswärts läuft es beim TEV. Nur zwei Niederlagen musste die Mannschaft von Trainer Peter Kathan auf fremdem Eis nach 60 Minuten hinnehmen. Auch wenn es am Ende meist nur ein Punkt war, die Miesbacher nahmen fast immer Zählbares mit. Mit demselben Ziel geht es auch nach Waldkraiburg. „Man darf sie nicht unterschätzen. Dort haben wir uns schon immer schwergetan“, erinnert sich Kathan. Bis auf Matthias Stumböck kann er in personeller Hinsicht aus dem Vollen schöpfen. Ob Thomas Amann wieder zur Verfügung stehen wird, entscheidet sich kurzfristig. Genauso verhält es sich mit der Torhüterposition. „Wir werden vermutlich rotieren, weil sich beide Keeper einen Einsatz verdient haben“, erklärt Kathan.

Die Favoritenrolle sieht der TEV-Coach bei den Hausherren, schließlich sind sie neben dem SC Riessersee der einzige Oberligist in der Verzahnungsrunde. Allerdings war die Bilanz der Gastgeber in dieser Spielzeit bisher verheerend. Probleme gab es auch bei den Kontingent-Spielern, die den Verein bereits während der Saison verließen oder verlassen mussten. So wechselte Tomas Roussek nach Miesbach, machte dort einige Spiele in der Bayernliga, ehe er wieder von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch machte. Aktuell besetzt neben dem Kanadier Robert Chaumont der Litauer Verenis Povilas die zweite Ausländerposition bei den Gastgebern.

Verstecken wollen sich die Miesbacher aber nicht. Wie schon in Erding wollen sie in der Defensive sicher stehen und über schnelle Gegenangriffe zum Erfolg kommen. Mit Spielern wie Bohumil Slavicek, Michael Grabmaier oder Nico Fissekis ist das auch durchaus erfolgversprechend. Kathan wird die Begegnung erst einmal mit drei Sturmreihen beginnen. „Mit drei Reihen kommt man schneller in den Spiel-Rhythmus“, sagt der 37-Jährige. „Auf Zwang will ich nicht mit vier Reihen spielen. Wenn wir genügend Spieler haben, und es sich ergibt, spricht aber auch nichts dagegen.“ Die Vorgabe für das Auswärtsspiel beim Oberligisten ist es jedenfalls zu punkten. Dann wird es den Verantwortlichen am Ende auch egal sein, ob dies mit drei oder vier Blöcken gelingt.