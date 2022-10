Niederlage trotz Chancenplus: TEV Miesbach verliert im Penaltyschießen

Ales Furch vom TEV Miesbach © THOMAS PLETTENBERG

Der TEV Miesbach hat den ersten Punktverlust in der Bayernligasaison 2022/23 hinnehmen müssen: Beim ERSC Amberg verloren die Kreisstädter im Penaltyschießen.

Miesbach – Nach dem holprigen ersten Heimspiel gegen Schweinfurt, das der TEV Miesbach durch einen Doppelschlag in der Schlussphase noch mit 4:3 für sich entscheiden konnte, mussten die Kreisstädter am Sonntag beim ERSC Amberg die erste Niederlage der jungen Bayernligasaison einstecken. Immerhin einen Zähler nahm der TEV aber mit an die Schlierach. Nach 60 Minuten stand es 2:2, in der Verlängerung war es ein Spiel auf ein Tor, doch dem TEV wollte der dritte Treffer nicht mehr gelingen. So sicherten sich die Hausherren im Penaltyschießen den Zusatzpunkt.

In Amberg musste Trainer Michael Baindl neben den gesperrten Kilian Mühlpointner und Sebastian Deml sowie dem verletzten Alexander Thyroff auch auf Felix Feuerreiter verzichten, der sich gegen Schweinfurt bei einem geblockten Schuss verletzt hatte. Dafür stand Matthias Bergmann wieder im TEV-Kader.

Der Rückkehrer war es auch gleich, der nach sechs Minuten in Überzahl die Miesbacher Führung einleitete. Ales Furch fälschte Bergmanns Schuss zum 1:0 ab. Fortan bekamen die Zuschauer ein Spiel mit wenigen Torchancen zu sehen. Gegen Drittelende überstanden die Miesbacher eine doppelte Unterzahl unbeschadet und so gingen sie mit der knappen Führung in die erste Pause. „Es war ein ähnlicher Start wie am Freitag. Wir waren gut im Spiel und haben das 1:0 geschossen. Dann waren wir wieder zu weit weg vom Gegner und haben nicht mehr simpel gespielt. Nach dem ersten Drittel hatten wir nur fünf Schüsse aufs Tor, das ist für uns einfach zu wenig“, berichtete TEV-Trainer Michael Baindl.

Im Powerplay nicht zwingend genug

Auch der zweite Abschnitt war ausgeglichen, die Miesbacher fanden immer besser in die Partie. Bei einem Gestochere im Amberger Powerplay musste TEV-Keeper Anian Geratsdorfer aber trotzdem erstmals hinter sich greifen. Thomas März und Stefano Rizzo hatten im Anschluss Chancen, die Miesbacher erneut in Front zu schießen, sie scheiterten aber im Abschluss.

Im Schlussdrittel hatte Bobby Slavicek das 2:1 auf dem Schläger, im direkten Gegenzug ging Amberg in Führung. Nach einem unnötigen Scheibenverlust ließ Felix Köbele Geratsdorfer keine Abwehrchance. Der Ausgleich ließ aber nicht lange auf sich warten. Andreas Nowak versenkte die Scheibe zum 2:2 im Kreuzeck. Je länger das Spiel dauerte, desto näher waren die Miesbacher dem Siegtreffer. Aber letztlich fehlte das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. „Im letzten Drittel war unser Spiel wieder deutlich besser. Eigentlich hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Wir waren aber im Powerplay nicht zwingend genug“, sagte Baindl.

Ein Penaltytreffer genügt Amberg

Die Partie ging also in die Verlängerung und der TEV spielte sich in der anfänglichen Überzahl auch über eine Minute lang im Angriffsdrittel fest. Doch die zahlreichen Schüsse fanden keinen Weg über die Linie. Kurz vor Ende der Verlängerung hatten die Miesbacher dann Glück, dass ein von der Strafbank kommender Amberger bei einem Alleingang ins Abseits fuhr. Im Penaltyschießen hatten die Hausherren dann das Glück auf ihrer Seite, denn ein verwandelter Versuch reichte zum 3:2-Erfolg.

Für die Miesbacher, die mit sieben Punkten aus drei Spielen als Tabellendritter gut dastehen, gilt es nun zu ihrer Torgefährlichkeit der Vorbereitung zurückzufinden. „Wir werden die ersten beiden Spiele unter der Woche besprechen. Mit Schönspielerei gewinnt man keine Spiele“, resümierte Baindl.

ERSC Amberg – TEV Miesbach 3:2 n.P. (0:1/1:0/1:1/0:0)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) - Mechel, Bergmann, Kirsch, Bacher, Meineke, Kögl, Nowak - März, Rizzo, Pölt, Heiß, Furch, Slavicek, Hüsken, Grabmaier, Endress.

Torfolge: 0:1 (6.) Furch (Bergmann, Slavicek) 5-4 PP, 1:1 (26.) Schwarz (Kirchberger, Schmidbauer) 5-4 PP, 2:1 (42.) Köbele (Kirchberger), 2:2 (45.) Nowak (Slavicek, Furch), 3:2 (65.) Köbele PEN.

Strafen: ERSC 18 - TEV 12.

Zuschauer: 435.