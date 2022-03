Nur nicht lockerlassen: TEV bei Schlusslicht Peißenberg

Den Grundstein zum Sieg legte Felix Feuerreiter (3.v.l.) mit zwei Toren im Hinspiel. Dem TEV-Angreifer dürfte auch im Rückspiel eine wichtige Rolle zukommen. © Thomas Plettenberg

Die Playoff-Teilnahme hat der TEV Miesbach bereits in der Tasche. In Peißenberg beginnt nun das Einspielen für die heiße Saisonphase.

Miesbach – Am heutigen Freitag um 20 Uhr sind die Cracks des TEV Miesbach beim TSV Peißenberg zu Gast. Auf den ersten Blick eine Pflichtaufgabe für die Kreisstädter, die in der Bayernliga-Aufstiegsrunde zuletzt fünf Siege in Folge feierten und auf den abgeschlagenen Tabellenletzten treffen. Der TEV siegte am vergangenen Wochenende in Waldkraiburg mit 3:2 und setzte sich zu Hause mit 6:3 gegen die Mammuts aus Schongau durch. Vier Spiele stehen noch aus, ehe die Playoffs beginnen. Die Teilnahme und das Heimrecht im Halbfinale haben die Kreisstädter bereits in der Tasche.

Nun gilt es, die Spannung hochzuhalten und die Serie weiter auszubauen. „Peißenberg ist ein gefährlicher Gegner. Sie haben nichts mehr zu verlieren. Wir dürfen sie auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen“, warnt TEV-Coach Michael Baindl vor den Hausherren.

Asselin kehrt in TEV-Kader zurück

Die Peißenberger kassierten nach einigen personellen Rochaden zum Ende der Hauptrunde in der Aufstiegsrunde neun Niederlagen in Folge und haben keine Chance mehr auf den Einzug in die Playoffs. Der Befreiungsschlag in Form des ersten Siegs glückte den Miners am vergangenen Sonntag beim Heimspiel gegen Buchloe, das der TSV mit 8:3 für sich entscheiden konnte. Eine große Rolle spielte beim letzten Match auch Nico Fissekis, der vor dieser Saison vom TEV zu den Miners gewechselt war.

Da kommt es natürlich gerade recht, dass der Kader der Gäste fast komplett ist. Patrick Asselin wird erstmals nach seiner Verletzung wieder ins rot-weiße Trikot schlüpfen. Verzichten müssen die Miesbacher hingegen auf den kranken Maxi Meineke sowie auf Stephan Stiebinger, der nach seiner zumindest diskussionswürdigen Matchstrafe aus dem Heimspiel gegen Schongau mit dem Mindest-Strafmaß von drei Spielen belegt wurde und damit zum letzten Spiel der Aufstiegsrunde wieder ins Spielgeschehen eingreifen kann. Zwischen den Pfosten stehen wird in Peißenberg Anian Geratsdorfer.

Vier Reihen als Erfolgsrezept

„Wir dürfen Peißenberg nicht ins Spiel kommen lassen. Es gilt, die Räume eng zu machen und unser Spiel mit unserem Tempo aufzuziehen. Natürlich wollen wir die drei Punkte einfahren“, erklärt Baindl.

Die Gäste werden, sofern der Kader groß genug ist, wieder mit vier Reihen beginnen. Diese Taktik hatte sich in den vergangenen Wochen aufgrund der größeren Kraftreserven im Schlussdrittel ausgezahlt. „So können wir den Gegner müde spielen“, erklärt Baindl.

TEV-Anhänger, die die Reise nach Peißenberg nicht antreten können, haben die Möglichkeit, die Partie auf SpradeTV im Wohnzimmer zu verfolgen.