Patrick Asselin bleibt beim TEV Miesbach

Weiter in TEV-Diensten: Patrick Asselin (M.). © Christian Scholle

Der TEV Miesbach kann weiter auf Patrick Asselin bauen. Der Kanadier hängt noch eine Saison in der Kreisstadt dran.

Miesbach – Im November des vergangenen Jahres ist Patrick Asselin nach der langwierigen Verletzung von Bobby Slavicek zum TEV Miesbach zurückgekehrt und lieferte eine bärenstarke Saison in der Bayernliga ab, die er mit dem Team des TEV als bayerischer Vize-Meister abschloss. 17 Tore und 21 Assists sammelte der Stürmer mit kanadischem und irischem Pass in 16 Hauptrundenspielen. In seinen zehn Playoff-Einsätzen ließ er n sechs Treffer und sieben Vorlagen folgen und wurde zurecht von der Webseite bayernhockey.com ins Team der Saison gewählt. Nun steht fest, dass Asselin im Herbst ein weiteres Mal in die Kreisstadt zurückkehren wird: Der 35-Jährige hat seinen Vertrag um eine weitere Spielzeit beim TEV verlängert.

Nach zahlreichen Jahren in Nordamerika, wo Asselin in der OHL und der ECHL gespielt hatte, verschlug es ihn 2011 erstmals nach Europa. Über Rosenheim, mehrere Vereine in Wales und Dänemark kam Asselin nach Herne, wo er drei Jahre in der Oberliga Nord stürmte, ehe er 2021 erstmals an die Schlierach wechselte. Nun dürfen sich die Miesbacher Fans auf eine weitere Bayernliga-Saison mit dem Ausnahmestürmer freuen. Asselin und seine Familie sind Anfang April zurück in ihre Heimat Kanada gereist, wo sie den Sommer verbringen, ehe sie im September nach Miesbach zurückkehren werden.

„Patrick ist einer der Top-Ausländer in der Bayernliga. Er bringt viel Erfahrung mit und ist ein ruhiger Typ, die jungen Spieler schauen zu ihm auf. Für uns ist er ein ganz wichtiger Spieler und wir freuen uns sehr, dass er noch ein Jahr beim TEV bleibt“, sagte Peter Kathan, der Sportliche Leiter des TEV, zur Vertragsverlängerung. ts