TEV siegt in Landsberg mit 4:2

Hart rangenommen: Die Landsberger wählten im letzten Drittel eine ruppigere Gangart, was den TEV Miesbach (in Weiß) jedoch nicht daran hinderte, weiter zu treffen.

Perfekter Start ins Halbfinale

von Thomas Spiesl schließen

Wer gemeint hatte, die Cracks des TEV Miesbach hätten die Saison nach der Niederlage beim entscheidenden Aufstiegsspiel gegen Füssen bereits abgeschrieben, der hat sich geirrt. Die Miesbacher wollen in den abschließenden Playoffs noch etwas erreichen, auch wenn es nur um die bayerische Meisterschaft geht.

Das erste Halbfinale konnten die Kreisstädter auswärts beim HC Landsberg mit 4:2 für sich entscheiden. Ob es den Rot-Weißen gelungen ist, den Einzug ins Endspiel bereits beim Heimspiel am Sonntag perfekt zu machen, lesen Sie heute auf der Titelseite, ansonsten wartet am Dienstag Spiel drei – wieder in Landsberg.

Dort bekamen die Zuschauer ein spannendes Match mit einem faden Beigeschmack zu sehen. Nach zwei relativ ausgeglichenen Dritteln mit leichten Vorteilen für den TEV traten die Hausherren im letzten Abschnitt zunehmend aggressiver auf. Trauriger Höhepunkt war ein böser Check von Landsbergs Kapitän Andreas Geisberger gegen Filip Kokoska in der letzten Spielminute, die vollkommen zurecht mit einer Spieldauer geahndet wurde.

„Filip Kokoska wurde mit dem Gesicht in die Bande gecheckt. So etwas geht gar nicht – das muss nicht sein“, sagt TEV-Trainer Peter Kathan. „Wir sind froh, dass ihm dabei nichts passiert ist. Vielleicht war auch etwas Frust im Spiel, weil wir hinten gut gestanden sind.“ Am Ende jubelten dennoch die Miesbacher, denn sie brachten ihre Führung über die Zeit und legten sogar noch einen Treffer zum 4:2-Endstand nach.

Die Miesbacher kamen zu Beginn gut aus der Kabine und hatten im ersten Durchgang mehr vom Spiel. Nach zwei ausgelassenen Großchancen war der Torschütze vom Dienst, Bohumil Slavicek, in doppelter Überzahl mit dem 1:0 zur Stelle.

Chancen gab es fortan auf beiden Seiten, doch Landsberg fand in Keeper Timon Ewert ein ums andere Mal seinen Meister, und auch der TEV ließ einige gute Möglichkeiten liegen. So glichen die Hausherren, ebenfalls in doppelter Überzahl, aus.

„Beide Mannschaften haben verhalten begonnen, aber wir waren im ersten Drittel stärker“, findet Kathan. „Nach der ersten Pause waren wir dann klar besser, haben aber einige Alleingänge liegen gelassen.“ So brachte Felix Feuerreiter die Gäste erneut in Front, ehe Landsberg fast im Gegenzug ausglich. Die Miesbacher blieben aber am Drücker und konnten dank des dritten Treffers von Nico Fissekis mit einer Führung in den Schlussabschnitt gehen.

Die Kreisstädter zogen sich nun etwas zurück und ließen die Hausherren kommen – wirklich zwingend agierten die River Kings allerdings nicht. Da die Schiedsrichter das Spiel bis zum Ende im Griff hatten, geriet die Führung auch kaum noch in Gefahr. In den letzten Minuten standen die Miesbacher mit zwei Mann mehr auf dem Eis, und Stephan Stiebinger stellte eine Sekunde vor der Sirene den 4:2-Endstand her.

Der Treffer ging allerdings in einem Handgemenge fast unter, da Landsbergs Keeper Christoph Schedlbauer Michael Grabmaier attackierte. Trotz der Rangelei nahmen die Miesbacher einen verdienten Sieg mit nach Hause und wollen nun den Weg ins Finale weitergehen.

„Wir haben schon die ganze Woche gut trainiert und Spaß dabei gehabt“, berichtet Kathan. „Der Spaß ist ganz wichtig, und wir wollen jetzt zusammen noch etwas erreichen.“ Er hatte zuvor auch den Spielern, die zuletzt oft auf der Bank saßen, Eiszeit gegeben. Die Miesbacher spielten mit vier Blöcken und rotierendem Center in der dritten und vierten Reihe. So waren die größeren Kraftreserven am Ende auf Seiten der Gäste, die nun – nach dem hoffentlich erfolgreichen Halbfinale – auf eine Revanche im Endspiel gegen Füssen hoffen dürfen.

ts



HC Landsberg - TEV Miesbach 2:4 (1:1/1:2/0:1)

TEV Miesbach: Ewert (Geratsdorfer) – Bacher, Herden, Mechel, Schenkel, Stiebinger, Deml – Czaika, Grabmaier, Hein, Meineke, Felix Feuerreiter, Amann, Gaschke, Höck, Kokoska, Florian Feuerreiter, Slavicek, Fissekis.

Tore: 0:1 (5.) Slavicek (Grabmaier, Kokoska) PP, 1:1 (11.) Fischer (Neal, Cumann) 5-3 PP, 1:2 (24.) Fe. Feuerreiter (Kokoska, Slavicek), 2:2 (25.) Menge (Wiseman, Geisberger), 2:3 (31.) Fissekis (Slavicek, Kokoska), 2:4 (60.) Stiebinger (Deml) 5-3 PP.

Zuschauer: .805.

Strafen: HCL 27 + Spieldauer gegen Geisberger – TEV 16.