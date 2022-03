Perfekter Start: TEV Miesbach schlägt Kempten im ersten Halbfinalspiel mit 5:2

Schwer zu stoppen war der in Rot spielende TEV Miesbach – in dieser Szene zu sehen Patrick Asselin (l.) und Stefano Rizzo, dem zwei Treffer gelangen. © Christian Scholle

Das erste Playoff-Halbfinale der Bayernliga zwischen dem TEV Miesbach und dem ESC Kempten hielt alles, was es im Vorfeld versprochen hatte. Die 600 Zuschauer bekamen von der ersten Minute an einen starken und spielbestimmenden TEV zu sehen.

Die Gäste aus dem Allgäu waren vor allem auf die Sicherung des eigenen Kastens bedacht, kamen aber immer wieder zu gefährlichen Kontern.

Auch an Intensität fehlte es der Begegnung nicht. Nach 60 Minuten setzte sich der TEV mit 5:2 durch und übernahm damit die Führung in der Best-of-three-Serie. Das zweite Spiel in Kempten war am Sonntag bei Redaktionsschluss noch nicht beendet – das Ergebnis finden Sie auf der Titelseite.

Beim ersten Aufeinandertreffen im heimischen „Mia helfn zam“-Stadion kamen die Miesbacher druckvoll aus der Kabine und schnürten die Gäste gleich zu Beginn in deren eigener Zone ein. Gerade als der Kemptener Fanbus an der Schlierach angekommen war und die ersten ESC-Fans im Stadion eintrudelten, fiel das 1:0. Bobby Slavicek nahm Maß und traf per Handgelenkschuss den Innenpfosten, von wo aus die Scheibe ins Netz prallte. Die beste Chance der Gäste hatte nach einer Viertelstunde Ex-TEVler Nikolas Oppenberger, der aber bei einem Break seinen Meister in TEV-Keeper Anian Geratsdorfer fand.

Auch nach der ersten Pausentee zeigten die Miesbacher eine konzentrierte und disziplinierte Leistung, mussten aber in eigener Überzahl den Ausgleich hinnehmen: Von Matthias Bergmanns Schlittschuh trudelte der Puck unglücklich ins eigene Gehäuse. Der TEV erspielte sich Chance um Chance, verzweifelte aber nahezu am starken Kemptener Schlussmann Danny Schubert. Der Dosenöffner gelang dem Kapitän: Florian Feuerreiter versuchte es von der Seite kommend frech aufs kurze Eck und markierte kurz vor dem zweiten Seitenwechsel das 2:1.

Der letzte Abschnitt begann denkbar ungünstig, denn Kempten glich bei einer Drei-gegen-zwei-Situation im Nachschuss erneut aus zum 2:2. Die Kreisstädter machten aber unbeeindruckt weiter und wurden mit dem 3:2 belohnt: Stefano Rizzo bewahrte nach starkem Pass von Patrick Asselin die Ruhe vor dem gegnerischen Kasten und bugsierte den Puck vorbei an einer frustrierten Kemptener Defensive in die Maschen. Im Anschluss kontrollierte der TEV das Spiel und ließ in eigenem Scheibenbesitz die Zeit herunterlaufen. 90 Sekunden vor dem Ende machte Rizzo mit einem Empty Net alles klar. Die Gäste versuchten es weiter mit sechs Feldspielern – so konnte Stephan Stiebinger tief aus der eigenen Zone heraus mit einem platzierten Schlenzer ins verwaiste ESC-Gehäuse den 5:2-Endstand herstellen, der am Ende vielleicht um einen Treffer zu hoch ausfiel, aber hochverdient war.

„Das war super Playoff-Hockey“, schwärmt ESC-Coach Carsten Gosdeck. „Es war spannend bis zum Ende. Das war Eishockey auf super Niveau. Ich kann meine Mannschaft nur loben. Sie hat leidenschaftlich gekämpft und bis zum Schluss alles versucht.“ Auch TEV-Trainer Michael Baindl war zufrieden: „Wir waren vor dem Spiel nervös, sind aber gut reingekommen. Im ersten und zweiten Drittel haben wir mit vier Reihen gespielt, die letzten 15 Minuten habe ich dann auf drei Reihen umgestellt. Wir hatten dann die Qualität, das Spiel für uns entscheiden und haben unser Eishockey gespielt. Ich bin absolut zufrieden.“

TEV Miesbach – ESC Kempten 5:2 (1:0/1:1/3:1)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Adlberger) – Bacher, Meier, Deml, Mechel, Bergmann, Kirsch, Nowak – Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Meineke, Asselin, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Mangold, Pölt, Fl. Feuerreiter, Stiebinger, Slavicek.

Tore: 1:0 (10.) Slavicek (Nowak), 1:1 (28.) Harrogate (Scheffer, Rau) 4-5 SH, 2:1 (38.) Fl. Feuerreiter (Pölt), 2:2 (42.) Hermann (Scheffer, Harrogate), 3:2 (52.) Rizzo (Bergmann), 4:2 (59.) Rizzo ENG, 5:2 (60.) Stiebinger ENG.

Strafen: TEV 8 – ESC 13.

Zuschauer: 580.