Perfektes Wochenende für den TEV Miesbach

Auf dem Weg zum ersten Treffer: Florian Heiß brachte den TEV Miesbach bereits in der fünften Minute in Führung und traf noch ein zweites Mal. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach blickt auf das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison zurück. Gegen Dorfen feierten die Kreisstädter einen 5:2-Heimsieg.

Miesbach – Der TEV Miesbach hat am Sonntag beim Heimspiel gegen den ESC Dorfen das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Bayernligasaison perfekt gemacht. Nach dem 6:4-Sieg in Kempten (wir berichteten), gewannen die Kreisstädter auch ihr Heimspiel mit 5:2 und setzten sich damit im vorderen Tabellendrittel fest.

Gegen Dorfen musste Trainer Michael Baindl neben dem gesperrten Sebastian Deml auch Maximilian Meineke (Schulterprobleme) ersetzen. Zwischen den Pfosten stand, wie schon in Kempten, Timon Ewert. Die Miesbacher gingen wieder mit vier Sturmreihen in die Partie und Florian Heiß eröffnete den Torreigen mit einem lupenreinen Bauerntrick zum 1:0. Auch das 2:0 erzielte Heiß Mitte des ersten Drittels. Er tanzte die gesamte Dorfener Defensive aus, verlud den Keeper und schoss ein. Alles deutete auf einen klaren Heimsieg hin, bis Dorfen sich mit einem Shorthander zurückmeldete. In Unterzahl überraschten die Gäste Ewert bei einem Konter am kurzen Pfosten und so ging es mit dem Stand von 2:1 in die Drittelpause.

Im zweiten Durchgang verteidigten die Gäste ihr Tor weiterhin wacker und lauerten auf Konter. Einer dieser schnellen Gegenstöße führte nach 30 Minuten zum etwas überraschenden Ausgleich. Nick Endress antwortete postwendend mit einem maßgenauen Handgelenkschuss zum 3:2. Die souveränen Schiedsrichter ließen die Partie über weite Strecken laufen, Strafen gab es auf beiden Seiten kaum. Als dann ein Dorfener zwei Minute vor Drittelende von der Strafbank zurückkam und ein Solo auf Ewert fahren konnte, hätten die Eispiraten das Spiel drehen können. Doch der TEV-Keeper blieb Sieger und im Gegenzug stellte Bobby Slavicek auf 4:2. Dorfen war geschockt und so war es kurz vor der Sirene erneut Slavicek, der im Nachschuss zum 5:2 traf.

Baindl zufrieden mit Auftritt des TEV

Im Schlussabschnitt passierte nicht mehr viel. Die Miesbacher waren weiterhin tonangebend und spielten sich zeitweise 60 Sekunden lang im Angriffsdrittel fest. Allerdings vernachlässigte der TEV die Defensive nicht, sondern hielt Dorfen vom eigenen Tor fern. Den Gästen, die auf eine ganze Reihe an Stammspielern verzichten mussten, fehlte am Ende die Kraft, um sich noch einmal aufzurappeln. Die Hausherren ließen ihre Chancen ungenutzt liegen, sodass es bis zum Schlusspfiff beim 5:2 blieb.

Der Sieg der Kreisstädter war absolut verdient und über 60 Minuten gesehen auch kaum gefährdet. „Beim Stand von 2:3 haben wir das 3:3 bei einem Alleingang auf dem Schläger und kassieren im Gegenzug das 2:4. Beim fünften Tor stehen zwei Schiedsrichter an der Bande, blocken den Puck und im Konter kriegen wir das Gegentor“, ärgerte sich Dorfens Coach Franz Steer. Baindl hingegen war zufrieden mit der Vorstellung seiner Truppe: „Wir haben gewusst, was uns erwartet. Dorfen hat den Slot gut zugemacht und mit der bekanntesten Vierer-Abwehrkette im deutschen Eishockey gespielt. Im Endeffekt bin ich mit den drei Punkten zufrieden.“

Während der Woche will der TEV am Überzahlspiel arbeiten, das am Wochenende noch nicht optimal funktionierte. „Wir müssen vorm Tor noch geiler drauf sein, den Puck reinzuhauen und etwas simpler spielen. Mit 26 Prozent Powerplay stehen wir aber auch nicht schlecht da“, sagte Baindl. Am kommenden Wochenende steigt für den TEV am Freitag das Derby bei den River Rats Geretsried, ehe am Sonntag Königsbrunn zum Spitzenspiel an der Schlierach zu Gast ist.

TEV Miesbach – ESC Dorfen 5:2 (2:1/3:1/0:0)

TEV: Ewert (Geratsdorfer) - Bacher, Mechel, Mühlpointner, Bergmann, Kögl, Kirsch, Nowak - März, Hüsken, Heiß, Grabmaier, Endress, Feuerreiter, Rizzo, Thyroff, Furch, Pölt, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (5.) Heiß (März), 2:0 (14.) Heiß (Pölt, Thyroff), 2:1 (18.) Schroepfer (Sodja) 4-5 SH, 2:2 (30.) Sodja (Susanj, Obermaier), 3:2 (31.) Endress (Bacher), 4:2 (39.) Slavicek (Ewert), 5:2 (40.) Slavicek (Feuerreiter, Furch).

Strafen: TEV 4 - ESC 6.

Zuschauer: 293.