Pflege für die Siegermentalität: TEV Miesbach gastiert am Sonntag in Schweinfurt

Teilen

Wehrhafte Gäste: Beim Hinspiel im Oktober konnte sich der TEV Miesbach in eigener Halle knapp mit 4:3 gegen Schweinfurt durchsetzen. © Thomas Plettenberg

Das letzte Doppel-Wochenende mit zwei Spielen im Rahmen der Vorrunde, die Ende Januar beendet ist, schließt der TEV Miesbach am Sonntag beim Auswärtsspiel in Schweinfurt ab, nachdem man am Freitag den ESV Buchloe zum Heimspiel empfing. Das Spiel war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.

Miesbach – Der erste Puck fällt beim Duell mit dem Mighty Dogs in Schweinfurt am Sonntag um 18 Uhr. Die Hausherren kämpften als Tabellenneunter aktuell noch um den achten Platz und damit um den Einzug in die Aufstiegsrunde. Eine Niederlage gegen den TEV könnte diesen Traum der Hausherren aber bereits beenden, denn die Schweinfurter haben aktuell bereits sechs Punkte Rückstand auf den Achten aus Kempten.

„Wir wollen in Schweinfurt unbedingt gewinnen und den ersten Platz bis zum Ende der Vorrunde verteidigen. Das Team muss wieder sein Spiel aufziehen, mit hartem Forechecking und schnellem Eishockey zum Erfolg kommen“, fordert TEV-Trainer Michael Baindl.

Die Gäste haben die Corona-Welle gut überstanden, und es sind fast alle Spieler wieder zurück im Kader. Einzig auf Alexander Kirsch (Mandelentzündung), Bobby Slavicek (Reha noch Operation) und Florian Heiß (Aufbautraining) müssen die Rot-Weißen an diesem Wochenende noch verzichten.

„Für uns geht es darum, die Siegermentalität und das Selbstvertrauen mit in die Zwischenrunde zu nehmen“, erklärt Baindl. Die Miesbacher haben die Teilnahme an der Aufstiegsrunde bereits in der Tasche. Da es dann auch für den aktuellen Tabellenführer der Eishockey-Bayernliga wieder bei Null losgeht, sind die Punkte der letzten Partien sportlich wertlos, aber umso wertvoller für den Kopf. Ein Modus, dessen Sinn man besser nicht hinterfragt.

In den nächsten beiden Wochen spielen die Miesbacher dann nur jeweils am Freitag zu Hause gegen Amberg und Pegnitz – ein Rhythmus, der den Kreisstädter entgegenkommt, denn die Vorbereitung auf die entscheidende Saisonphase läuft bereits und ist sehr kraftaufwendig.

„Wir trainieren im Januar härter. Da kommt es ganz recht, dass den Jungs mehr Zeit für die Regeneration bleibt“, sagt Baindl. „Vor allem da unsere Spieler ja auch noch in die Arbeit gehen. Man kann vor dem Einsatz, den sie die ganze Saison über bringen ohnehin nur den Hut ziehen.“

Bevor die Phase mit nur einem Spiel pro Wochenende beginnt, steht dem TEV noch das Auswärtsspiel in Schweinfurt bevor, bei dem es vor allem auf den ersten Sturm der Mighty Dogs aufzupassen gilt. Der Amerikaner Joey Sides und der Kanadier Dylan Hood sind die beiden starken Kontingentspieler. Auch das Hinspiel an der Schlierach war am zweiten Spieltag der Saison lange Zeit offen. Am Ende setzten sich die Rot-Weißen aber verdient mit 4:3 durch. Ein Ergebnis, mit dem man im Lager des TEV sicherlich auch am Sonntagabend gut leben könnte.