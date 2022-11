Pflichtaufgabe souverän erfüllt: TEV Miesbach schlägt Pfaffenhofen mit 10:1

Teilen

Kamen beide zu Torehren: Bobby Slavicek (l.) und Stefano Rizzo trafen jeweils ein Mal beim Schützenfest des TEV Miesbach in Pfaffenhofen. © Thomas plettenberg

Am Ende wurde das Nachholspiel zwischen dem EC Pfaffenhofen und dem TEV Miesbach das erwartete Scheibenschießen. Der frisch gebackene Tabellenführer siegte klar mit 10:1.

Miesbach – Am Ende wurde das Nachholspiel zwischen dem EC Pfaffenhofen und dem TEV Miesbach das erwartete Scheibenschießen. Beim Duell zwischen dem Schlusslicht und dem neuen Tabellenführer der Eishockey-Bayernliga, das an Allerheiligen nachgeholt wurde, taten sich die Miesbacher allerdings im ersten Durchgang schwer. Nach der Pause platzte aber der Knoten vor dem gegnerischen Kasten, und die Rot-Weißen schossen einen am Ende auch in dieser Höhe verdienten 10:1-Kantersieg heraus. Einziger Wermutstropfen war dabei, dass Felix Feuerreiter bei einem hohen Stock im ersten Drittel verletzt vom Eis gehen und im Krankenhaus genäht werden musste.

„Wir hatten 72 zu 20 Torschüsse, haben das Spiel dominiert und fast durchgehend im gegnerischen Drittel gespielt“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl. „Am Anfang war es etwas schwierig, da das Powerplay nicht gelaufen ist und die Scheibe nicht reinfallen wollte. Wir haben die Tabellenführung ausgebaut, und zehn Tore muss man erst einmal schießen.“

Im nebligen, halb offenen Rund in Pfaffenhofen waren die Miesbacher zwar überlegen, konnten aber zunächst selbst ein doppeltes Powerplay nicht nutzen. So gingen die Hausherren bei einem ihrer ersten Torschüsse in Führung und vermiesten damit dem stark haltenden TEV-Keeper Timon Ewert bereits früh die Hoffnung auf einen Shut Out. Keine Minute nach dem 1:0 gelang Stefano Rizzo der Ausgleich, und mit dem 1:1 ging es auch in die erste Pause.

Nach dem Seitenwechsel war der TEV in Überzahl, und Matthias Bergmann traf mit einem Schlagschuss von der Blauen Linie zum 2:1. Beim 3:1 wurde ein Schuss von Sebastian Deml geblockt, und Max Hüsken staubte ab. Das 4:1 war eine Kopie des dritten Treffers, Torschütze war diesmal aber Benedikt Pölt. Er war es dann auch, der den 5:1-Pausenstand besorgte. Die Partie war damit längst entschieden, doch die Kreisstädter ließen im Schlussabschnitt keineswegs nur die Zeit herunterlaufen, sondern arbeiteten weiter an ihrem Tor-Konto. Ales Furch stellte auf 6:1, ehe die Hausherren den Keeper wechselten. Patrick Weiner, der neu ins Spiel kam, musste allerdings binnen drei Minuten gleich drei Mal hinter sich greifen. Hüsken, Furch und Bobby Slavicek trafen zum 9:1, den Schlusspunkt zum 10:1-Endstand setzte dann Nick Endress, der in der vergangenen Saison noch im Pfaffenhofener Trikot aufgelaufen war.

Am Ende war es die erwartet klare Angelegenheit, wodurch der TEV die Bayernliga-Tabelle nach neun Spielen mit vier Punkten Vorsprung auf den ärgsten Verfolger aus Schongau anführt. Am Wochenende warten bereits die nächsten beiden Spiele gegen die Top-Teams aus Ulm und Peißenberg auf den TEV.

ts

EC Pfaffenhofen – TEV Miesbach 1:10 (1:1/0:4/0:5)

TEV: Ewert (Geratsdorfer) –Kirsch, Nowak, Bacher, Bergmann, Mechel, Deml, Kögl –Rizzo, Furch, Grabmaier, Feuerreiter, Slavicek, Endress, März, Pölt, Hüsken, Mühlpointner, Heiß, Thyroff.

Tore: 1:0 (17.) Hätinen (Callaghan, Neubauer), 1:1 (17.) Rizzo (Furch, Grabmaier), 1:2 (21.) Bergmann (Slavicek, Bergmann) 5-4 PP, 1:3 (23.) Hüsken (Pölt, Deml), 1:4 (26.) Pölt (März, Hüsken), 1:5 (36.) Pölt (März), 1:6 (45.) Furch (Bergmann, Rizzo), 1:7 (47.) Hüsken (Pölt), 1:8 (48.) Furch, 1:9 (49.) Slavicek (Bergmann), 1:10 (52.) Endress (Slavicek, Bergmann).

Strafen: ECP 22 - TEV 12.

Zuschauer: 140.