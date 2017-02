Beim TEV gibt es keine Ausreden mehr

Noch mal alles raushauen will der TEV Miesbach – hier mit Jan Trojan – im Gastspiel beim direkten Konkurrenten Erding.

Punkten für den Aufstiegstraum

Noch ist für den TEV Miesbach in der Verzahnungsrunde zur Oberliga alles möglich. Nun allerdings müssen die Kreisstädter den ansprechenden Leistungen der vergangenen Wochen auch die entsprechenden Ergebnisse folgen lassen.

Am Sonntag sind die Cracks um Kapitän Peter Kathan um 18 Uhr bei den Erding Gladiators zu Gast. Für die Rot-Weißen zählt dabei nur ein Sieg, soll der Einzug in die Playoffs noch geschafft werden. Denn Erding ist der direkte Konkurrent um den wichtigen vierten Platz in der Zwischenrunde.

„Jetzt gibt es keine Ausreden mehr“, stellt TEV-Trainer Simon Steiner klar. „Auf diese entscheidenden Spiele haben wir zehn oder elf Monate lang hingearbeitet. Jetzt müssen wir alles abrufen und die volle Leistung bringen.“

Ein übermächtiger Gegner werden die Gladiators sicherlich nicht sein. Dies zeigte sich schon beim Hinspiel in Miesbach. Die Kreisstädter gerieten früh mit 0:2 ins Hintertreffen, waren dann klar spielbestimmend und glichen aus, doch Erding nahm am Ende dank eines Powerplaytreffers zum 2:3-Endstand die drei Punkte mit.

„Damals ist Erding ab dem zweiten Drittel eingebrochen, hat aber am Ende in Überzahl das Tor gemacht“, erinnert sich Steiner. „Wir waren klar spielbestimmend, sind angerannt, haben aber nichts reingebracht. Dieses Spiel war symptomatisch für die ganze Zwischenrunde.“

In der Tat waren die Miesbacher bislang in allen Partien ein mindestens ebenbürtiger Gegner. Neben der Abschlussschwäche fehlte den TEV-Cracks oft auch die nötige Cleverness, um die Punkte einzufahren. „Wir brauchen vor keinem Gegner Angst haben“, sagt der Coach. „Bei uns sind sicher alle hochmotiviert. Dennoch werden wir defensiv beginnen und nicht ins offene Messer laufen.“ Erding habe einen starken Sturm. „Wenn man da zu offensiv spielt, kann man auch abgeschossen werden.“

Am Sonntag muss der TEV-Trainer auf Thomas Amann, Stefan Kirschbauer und Markus Seiderer verzichten, die sich allesamt an der Schulter verletzt haben. Ob Felix Feuerreiter bis dahin seine Erkältung auskuriert hat, war am Freitag noch ungewiss. Selbiges gilt auch für Markus Kankaanranta, bei dem die endgültige Diagnose nach dem MRT unter der Woche noch aussteht.

Wieder mit dabei ist nach seiner Sperre Benjamin Frank. Als Backup-Keeper reist Bryan Rausch mit nach Erding, da Franziska Albl mit der deutschen Nationalmannschaft am Qualifikationsturnier für Olympia in Japan teilnimmt.

Für das Spiel in Erding fordert Steiner volle Konzentration: „In der Zwischenrunde hat man gesehen, dass wir uns vor keiner Mannschaft verstecken müssen. Wir können uns nur selbst schlagen. Mit der nötigen Einstellung können wir in Erding gewinnen.“ Dazu müssten aber alle ihre Leistung abrufen.

Zudem hofft Steiner auf die Unterstützung der Anhänger. Der TEV schickt wieder einen Fanbus auf die Reise. Die Anmeldung erfolgt unter z 0 80 25 / 46 04 oder per E-Mail an h.kirch berger@tev-miesbach.de. „So wie sich unsere Fans auswärts präsentieren, hätte ich das zu Hause auch gerne“, sagt Steiner. „Das hilft den Spielern auf dem Eis ungemein, wenn sie viel Unterstützung bekommen.“ Es wäre eine große Hilfe im Alles-oder-nichts-Spiel in Erding.

Thomas Spiesl