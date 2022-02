Rhythmus verloren – Spiel gewonnen: TEV Miesbach siegt in Buchloe verdient mit 6:4

In doppelter Unterzahl brachte Bobby Slavicek den TEV Miesbach in Buchloe mit seinem Treffer zum 5:4 auf die Siegerstraße. © Erwin Hafner

Für den TEV Miesbach sah beim Freitagsspiel in der Eishockey-Bayernliga-Aufstiegsrunde beim ESV Buchloe erst mal alles nach einem ruhigen Abend aus. Die Kreisstädter führten Mitte des ersten Durchgangs mit 3:0 und hatten die Partie in allen Belangen im Griff. Dann griffen, wie schon oft in der Aufstiegsrunde, zu deren Beginn das Vier-Mann-System eingeführt wurde, die Schiedsrichter ein.

Auf beiden Seiten hagelte es plötzlich Strafzeiten – der Spielfluss ging total verloren. So kam Buchloe zum 4:4-Ausgleich. Doch am Ende war es wohl Ironie des Schicksals: In doppelter Unterzahl traf Bobby Slavicek zum 5:4 für den TEV. Anschließend brachten die Gäste die Führung über die Zeit und siegten 6:4.

„Wir haben jetzt in der Aufstiegsrunde sechs von sieben Spielen gewonnen und zwölf Punkte Vorsprung auf den fünften Platz. Da können wir uns nicht beschweren“, sagt TEV-Coach Michael Baindl. Die Miesbacher waren ohne Patrick Asselin, Matthias Bergmann und Dusan Frosch angereist und agierten von Beginn an mit vier Sturmreihen. Der TEV war vom Anpfiff weg hellwach, und es dauerte nicht lange, bis die Treffer fielen. Felix Feuerreiter traf in Überzahl im Nachschuss zum 1:0, Stephan Stiebinger erzielte beim zweiten Powerplay das 2:0. Nach dem 3:0 von Christoph Fischhaber nahmen die Gäste eine Auszeit. Dennoch war der TEV in allen Belangen überlegen und hatte die Partie bis zur ersten Pause im Griff.

Daran änderte sich nach dem Seitenwechsel nichts, auch wenn Buchloe in Überzahl der Anschlusstreffer zum 1:3 glückte. Mit zwei Mann mehr auf dem Eis stellte wiederum Felix Feuerreiter den alten Abstand wieder her.

Es folgten zahlreiche Hinausstellungen, die den TEV komplett aus dem Tritt brachten. Mit zwei Powerplay-Treffern kam Buchloe auf 3:4 heran und erzielte 20 Sekunden vor der zweiten Pause sogar noch den Ausgleich zum 4:4.

Das letzte Drittel war offen, aber sehr zerfahren – Chancen auf beiden Seiten. Die entscheidende Wendung gab vier Minuten vor Schluss Bobby Slavicek, der sich die Scheibe in doppelter Unterzahl eroberte und seinen Alleingang zum 5:4 abschloss. Diese Führung ließen sich die Rot-Weißen nicht mehr nehmen. Stiebinger machte kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer ins leere Tor der Allgäuer alles klar– der 6:4-Endstand.

„Im ersten Drittel haben wir Buchloe mit vier Reihen überfahren“, sagt Baindl. „In der ersten halben Stunde hatten wir alles im Griff. Man hatte nie das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren könnten.“ Ab Mitte des zweiten Drittels hätten die Schiedsrichter „unglückliche und kleinliche Entscheidungen getroffen. Die ersten 30 Minuten waren aber super von uns. Es war fast schon Karma, dass Bobby Slavicek das entscheidende fünfte Tor in doppelter Unterzahl macht.“ Die Playoff-Teilnahme sollte der TEV mit 18 Punkten in der Tasche haben. Nun geht es in den nächsten Spielen noch darum, sich möglichst das Heimrecht und einen vermeintlich leichteren Gegner für das Halbfinale zu sichern.

ESV Buchloe – TEV Miesbach 4:6 (0:3/4:1/0:2)

TEV Miesbach: Geratsdorfer (Ewert) – Bacher, Deml, Mechel, Stiebinger, Kirsch, Nowak – Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Meineke, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Mangold, Pölt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Tore: 0:1 (3.) Fe. Feuerreiter (Grabmaier, Deml) 5-4 PP, 0:2 (10.) Stiebinger (Slavicek, Deml) 5-4 PP, 0:3 (11.) Fischhaber (Mangold, Bacher), 1:3 (22.) A. Schorer (M. Schorer, Vaitl) 4-3 PP, 1:4 (34.) Fe. Feuerreiter (Fischhaber, Slavicek) 5-3 PP, 2:4 (34.) Petrak (Krafczyk) 5-3 PP, 3:4 (38.) Vaitl (Krafczyk, Petrak) 5-4 PP, 4:4 (40.) Göttle (Simon, Neuber), 4:5 (56.) Slavicek 3-5 SH, 4:6 (60.) Stiebinger ENG.

Strafen: ESV 22 – TEV 26.

Zuschauer: 202.