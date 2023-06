Drei Abgänge beim TEV Miesbach

Stefano Rizzo, Maximilian Hüsken und Janik Engler verlassen den TEV Miesbach.

Miesbach – Mit Stefano Rizzo, Maximilian Hüsken und Janik Engler verlassen den TEV Miesbach drei Spieler mit sofortiger Wirkung. Wohin es die drei Cracks verschlagen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Zwei Spielzeiten lang ging Stürmer Stefano Rizzo zuletzt für die Kreisstädter auf Torejagd. Der Stürmer war nach drei Jahren in Geretsried zurück an die Schlierach gewechselt und trug mit Unterbrechung insgesamt fünf Jahre lang das weiß-rote Trikot. In 161 Einsätzen kam er dabei auf 61 Treffer und 64 Vorlagen für den TEV.

Auch Maximilian Hüsken war vor der letzten Saison vom Nachbarverein aus Geretsried nach Miesbach gewechselt. 2019 war der Stürmer erstmals für die Kreisstädter aktiv. In der Corona-Pause lief Hüsken dann für den EC Peiting in der Oberliga auf, ehe er über die Geretsried River Rats wieder zurück nach Miesbach wechselte. In zweieinhalb Spielzeiten für den TEV sammelte Hüsken in 77 Spielen insgesamt 29 Tore und 38 Assists auf seinem Scorer-Konto.

Kurz vor Ende der Wechselfrist war der junge Keeper Janik Engler aus der DNL-Mannschaft des EV Landshut zum TEV gekommen. Zuvor war er per Förderlizenz beim Oberligisten EHF Passau Black Hawks zwischen den Pfosten gestanden. Er kam insgesamt sechs Mal für die Miesbacher zum Einsatz und hatte mit starken Paraden seinen Anteil am Finaleinzug. So hielt er beispielsweise beim zweiten Halbfinale gegen Erding drei Penaltys und sicherte seinen Teamkollegen damit den ersten Sieg in der Serie.

„Wir bedanken uns bei Stefano, Mäx und Janik für ihren Einsatz und wünschen ihnen für die private und sportliche Zukunft nur das Beste“, sagt der 3. TEV-Vorsitzende Sebastian Höck zu den drei Abgängen. Ende dieser Woche werden die Miesbacher dem Vernehmen nach dann den nächsten Neuzugang für die Bayernliga-Saison 2023/24 präsentieren.

