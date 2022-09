Saisoneröffnung beim TEV Miesbach - Duell mit Lokalrivalen Tölz

Die Mannschaft des TEV Miesbach wird bei der Saisoneröffnung vorgestellt. © Max Kalup

Der TEV Miesbach lädt zur Saisoneröffnung - und zum Vorbereitungsduell mit den Tölzer Löwen.

Miesbach – Der erste Auftritt war verheißungsvoll, erst im Penaltyschießen musste sich der TEV Miesbach am vergangenen Wochenende beim ersten Testspiel gegen den Oberligisten aus Grafing geschlagen geben (wir berichteten). Am Sonntag steigt die offizielle Saisoneröffnung mit dem nächsten Heimspiel gegen die Tölzer Löwen. Der Lokalrivale aus dem Isarwinkel stieg in der vergangenen Saison aus der DEL 2 in die Oberliga Süd ab, mit einer jungen und einheimischen Mannschaften wollen die Tölzer sich in der neuen Spielklasse etablieren. Mit dabei ist ein alter Bekannter: Christoph Fischhaber spielte vergangene Saison noch beim TEV, ehe er zu seinem Heimatverein zurückkehrte.

Die Tölzer haben bereits drei Vorbereitungsspiele absolviert, dabei gab es einen Sieg und eine Niederlage gegen die Zeller Eisbären und ein 2:6 zum Auftakt gegen die Starbulls Rosenheim. Die Zuschauer dürfen sich am Sonntag also durchaus auf ein Duell auf Augenhöhe freuen, die Partie beginnt um 18 Uhr, Tickets gibt es wie gehabt auf der Webseite des TEV und für einen Euro Aufpreis an der Abendkasse.

Bei den Miesbachern wird am Sonntag Stefano Rizzo nach seiner Baby-Pause zurückkehren, im Tor wird dieses Mal gegen seinen Ex-Verein Anian Geratsdorfer stehen. Nicht mit dabei sein werden hingegen Michael Grabmaier (verletzt) und Sebastian Deml (gesperrt). „Für die jungen Spieler wird es sicher ein besonderes Spiel, da man sich aus dem Nachwuchs kennt. Tölz spielt hartes Eishockey und fährt seine Checks fertig. Das wird ein harter Test, in dem wir uns gegenüber dem letzten Spiel werden steigern müssen“, sagt TEV-Trainer Michael Baindl vor dem Derby.

Vor der Partie am Sonntag feiert der TEV seine offizielle Saisoneröffnung. Bei gutem Wetter findet diese vor dem „Mia helfn zam“-Stadion statt, bei schlechter Witterung in der Stadiongaststätte. Um 15.45 Uhr wird das Bayernliga-Team vorgestellt, zudem werden die TEV-Fans mit Infos aus dem Verein und der Nachwuchsabteilung versorgt. Stadionwirt Sasa Colakovic sorgt mit frisch gegrilltem Rollbraten sowie Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl. ts