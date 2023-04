Saisonrückblick SG 1c: Als Team zusammengewachsen

Gute Entwicklung

Von Thomas Spiesl schließen

Die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b hat in der Saison 2022/23 eine gute Entwicklung hingelegt und ist als Team zusammengewachsen.

Miesbach – Das Projekt Bezirksliga entwickelt sich beim TEV Miesbach in die richtige Richtung. In der zweiten Saison zeigte sich die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b auf Augenhöhe mit ihren Gegnern in der untersten Spielklasse und schloss die Spielzeit auch besser ab als die erste, in der man noch etliche deutliche Klatschen kassiert hatte. Heuer landete die SG mit 15 Punkten auf Platz acht und damit nur vier Zähler hinter dem ESC Holzkirchen, den sie im Derby gleich zweimal besiegen konnte.

„Es war eine deutliche Steigerung zum ersten Jahr zu sehen. Die Mannschaft ist besser zusammengewachsen. Jung und Alt haben sich gegenseitig akzeptiert, und unser Kader war deutlich besser aufgestellt als vergangene Saison“, berichtet SG-Trainer Alexander Krieger. Großer Rückhalt der Landkreis-Cracks war Spiel für Spiel Keeper Bernhard Feiersinger, der seine Teamkollegen mit starken Paraden oft im Spiel hielt.

Die SG 1c kam gut in die Spielzeit und hielt gegen eingespielte Teams wie Mittenwald oder Berchtesgaden mit, auch wenn am Ende oft die Erfahrung fehlte und die Mannschaft deshalb mehrmals eine knappe Niederlage hinnehmen musste. Doch es gab auch Siege zu feiern, beispielsweise gegen Holzkirchen oder Geretsried. „Wir hatten viel Spaß mit dem Team und haben gegen die erfahrenen Mannschaften gut mitgespielt – auch wenn es nicht immer zum Sieg gereicht hat. Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein, auch wenn noch mehr Punkte drin gewesen wären“, resümierte Krieger. „Aber das Wichtigste ist, dass wir wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben.“ ts