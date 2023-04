Saisonrückblick TEV Miesbach - Baindl: „Halbfinale gegen Erding war Wahnsinn“

Für die großartige Unterstützung in den Playoffs bedankten sich die Spieler des TEV Miesbach nach einer starken Saison, die sie mit der Vize-Meisterschaft abschlossen. © Christian Scholle

Der TEV Miesbach blickt auf eine erfolgreiche Saison in der Eishockey-Bayernliga zurück - auch wenn es nicht für den ganz großen Wurf gereicht hat.

Miesbach – Der TEV Miesbach war nach der Vize-Meisterschaft in der Saison 2021/22 als einer der Favoriten in die Bayernliga gestartet und wurde den Vorschuss-Lorbeeren auch gerecht. Mit Bobby Slavicek und Ales Furch als Kontingentspieler gingen die Kreisstädter in die Saison, und die Vorbereitung verlief ganz nach Wunsch von Trainer Michael Baindl. Die Miesbacher präsentierten sich, dank Sommer-Eis, in bestechender Frühform, gewannen das Lokalderby gegen den Oberligisten aus Tölz mit 7:2, siegten gegen Landsberg und waren mit Passau auf Augenhöhe. „Wir haben schon im Mai mit dreimal Kraft-Training pro Woche begonnen, das hat uns gemeinsam mit dem Sommer-Eis viel gebracht“, blickt Baindl zurück.

Die Euphorie nahm der TEV mit in die Liga und feierte beim Eröffnungsspiel in Buchloe einen Auftaktsieg, bei dem Slavicek einen Fünferpack landete. Am siebten Spieltag stand der TEV erstmals an der Tabellenspitze und gab diese nicht mehr aus der Hand. Allerdings gab es auch immer wieder personelle Probleme. Sebastian Deml fehlte lange verletzt, und Slavicek fiel ab Oktober mit einer langwierigen Verletzung über drei Monate aus. Die Verantwortlichen reagierten und holten Patrick Asselin zurück an die Schlierach. Selbst eine Corona-Welle konnte die Miesbacher nicht aus dem Tritt bringen. „Wir sind mit zehn Mann nach Ulm gefahren und haben dort nur mit 1:2 verloren, dann waren wir mit einem Mini-Kader im Schneesturm in Pegnitz zu Gast. Insgesamt sind wir gut durch die Vorrunde gekommen und waren am Ende auch verdient Erster“, findet Baindl.

Leider hatte der erste Platz der Hauptrunde im haarsträubenden Modus, den der Bayerische Eissport-Verband (BEV) und seine Vereine geplant hatten, keinerlei weitere Bedeutung. Abgesehen von der Gruppen-Zusammensetzung in der Meisterrunde. Dort trafen die Miesbacher auf Königsbrunn, Peißenberg und Kempten. Begleitet von gut 100 Fans starteten sie gut mit einem Sieg in Peißenberg, allerdings setzte es dann zwei Niederlagen gegen Königsbrunn, das seinen Kader zur entscheidenden Saisonphase noch einmal kräftig aufgerüstet hatte. Am Ende fehlte beim direkten Duell mit Peißenberg um Platz zwei ein einziger Treffer.

Baindl verlässt TEV Miesbach

So gingen die Miesbacher als Gruppendritter ins Viertelfinale und trafen dort als Vorrundenmeister auf den Vorrundenzweiten Amberg, Heimrecht hatten die Oberpfälzer. Doch der TEV drehte einen Serien-Rückstand und sicherte sich beim entscheidenden Spiel drei den Halbfinaleinzug. Dort wartete der TSV Erding, und die Fans sollten erneut eine packende Serie zu sehen bekommen. Vor zweimal ausverkauftem Haus siegten die Miesbacher jeweils daheim, verloren aber zweimal in Erding, sodass die Entscheidung in Spiel fünf erneut auswärts fallen musste. Angefeuert von etwa 400 mitgereisten TEV-Fans siegten sie im Münchner Umland deutlich und zogen ins Endspiel gegen den EHC Königsbrunn ein.

Dort war man nach zwei engen Niederlagen letztlich chancenlos und unterlag mit 0:3-Siegen. „Gegen Königsbrunn ist uns am Ende die Kraft ausgegangen. Uns haben mit Matthias Bergmann und Sebastian Deml zwei ganz wichtige Verteidiger gefehlt“, berichtet der scheidende TEV-Coach Baindl. „Das fünfte Spiel in Erding war der Wahnsinn. Man hat in den Playoffs gemerkt, dass auch die Fans da waren. Das gab auch einen Schub im Umfeld, und wir wurden auf der Straße angesprochen. Insgesamt können wir mit dem Abschneiden zufrieden sein.“

Auch die jungen Spieler machten wieder einen Schritt nach vorne. „Benedikt Pölt hat sich extrem entwickelt. Er ist als Center in seine Führungsrolle gewachsen und in Unterzahl unverzichtbar. Aber auch Thomas März hat einen großen Schritt gemacht. Er ist sehr talentiert und hat in den Playoffs gut gescort. Beide haben sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt“, lobt Baindl. Der Wolfratshausener verlässt den TEV, wie berichtet, nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch und schließt sich ab Mai einem höherklassigen Klub an. Langweilig dürfte den Verantwortlichen in der Sommerpause trotz einer weiteren erfolgreichen Saison und dem dritten Finale in Folge also nicht werden.