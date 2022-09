Schneller, fitter, aggressiver: TEV Miesbach startet in Buchloe in Bayernligasaison

Teilen

Bereit für den Saisonstart: Die Mannschaft des TEV Miesbach steht in ihrem Saisoneröffnungsspiel am Samstag auswärts dem ESV Buchloe gegenüber. Am Wochenende darauf ist der ERV Schweinfurt in Miesbach zu Gast. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach startet mit dem Eröffnungsspiel in Buchloe in die neue Bayernligasaison. Der große Team-Check.

Miesbach – Lange Wochen der Vorbereitung gehen für die Cracks des TEV Miesbach an diesem Wochenende zu Ende. Am Samstag ab 18 Uhr treten sie beim ESV Buchloe zum Saison-Eröffnungsspiel der Eishockey-Bayernliga an. Die Miesbacher gehören nach der Vize-Meisterschaft der vergangenen Spielzeit zu den Favoriten der Liga und wollen in der Vorrunde einen der ersten vier Plätze belegen. Wir blicken in einem Team-Check auf die neue Spielzeit.

Die Ausgangslage

Die Saison 2020/21 beendete der TEV aufgrund des Corona-Abbruchs als Tabellenführer, in der vergangenen Saison scheiterten die Rot-Weißen erst im dritten Playoff-Finale am EHC Klostersee. Heuer gehören die Kreisstädter wieder zu den Top-Favoriten für Meisterschaft und Aufstiegsrecht in die Oberliga. Der Kader wurde noch mal verstärkt – unter anderem mit Ales Furch, Nick Endress und Thomas März, die ihre Qualität bereits in der Vorbereitung unter Beweis stellten.

Die Vorbereitung

Acht Testspiele absolvierte der TEV: vier Siege, eine Niederlage nach Penaltyschießen, drei Mal ging das Team als Verlierer vom Eis. Höhepunkte waren die Siege gegen die Oberligisten Bad Tölz (7:2) und Landsberg (12:9). „Mit den Ergebnissen bin ich zufrieden. Das hätte ich vorher so unterschrieben“, sagt Trainer Michael Baindl. „Die jungen Spieler haben sich entwickelt und sind weiter als 2021.“

Der Nachwuchs

Mit Alexander Thyroff, Kilian Mühlpointner, Felix Mühldorfer und Sebastian Witt standen in der Vorbereitung vier junge Spieler aus der eigenen Talentschmiede auf dem Eis und gehören nun zum Bayernliga-Kader. „Für den Verein muss es das Ziel sein, jedes Jahr mindestens ein oder zwei Spieler aus dem Nachwuchs bei den Herren einzubauen“, sagt Baindl. „Die Jungs müssen sich aber erst an das Herren-Eishockey gewöhnen. Das geht nicht von heute auf morgen.“ Zum Saisonstart fällt Thyroff verletzt aus, Mühlpointner ist nach seiner Matchstrafe gesperrt.

Die Neuzugänge

Mit Ales Furch, Nick Endress, Thomas März, Lukas Kögl und Maximilian Hüsken verstärkte sich der TEV in der Sommerpause. Bislang konnten die Neuen ihre Klasse unter Beweis stellen und werden zum Auftakt wohl alle auf dem Eis stehen. „Sie sind eine Bereicherung fürs Team, bringen Energie, Willen und brutale Spielfreude mit“, lobt Baindl. „Die Reihe mit Furch, Endress und März harmoniert von Anfang an sehr gut.“

Die Breite im Kader

„Durch Verletzungen, Sperren, Corona oder andere Krankheiten fallen schnell zwei, drei Stammspieler aus. Deshalb wollten wir von Anfang an vier Reihen haben, die auch bei Verletzungen qualitativ nicht abfallen“, erklärt Baindl. Die Vorzüge eines breiten Kaders zeigten sich bereits vergangene Saison – nun soll es eine der Trumpfkarten des TEV sein.

Die Favoriten der Liga

Neben den üblichen Verdächtigen aus Erding, Waldkraiburg und Peißenberg haben vor allem die Teams aus Kempten und Königsbrunn mit zahlreichen Verstärkungen aufhorchen lassen. „Die haben sich beide extrem verstärkt. Ich denke, dass sich Waldkraiburg auch wieder fängt“,sagt Baindl. „Wir gehören natürlich auch zu den Favoriten.“

Der Vergleich

Durch die Abgänge von Stephan Stiebinger, Franz Mangold und Christoph Fischhaber haben die Miesbacher an Erfahrung eingebüßt. Doch der aktuelle Kader ist, auch dank der Neuzugänge, sicherlich einer der stärksten der Bayernliga. „Wir haben weniger Erfahrung, aber das Team ist frischer und fitter“, erklärt Baindl. „Wir werden schnelleres Eishockey spielen als letzte Saison.“

Der Modus

Die 15 Bayernligisten spielen die Vorrunde im Modus Jeder-gegen-jeden. Alle Teams absolvieren 28 Spiele, die acht besten qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde. Dort wird in zwei Gruppen unterteilt. Der Erste, Vierte, Sechste und Achte treten in Gruppe A an, der Rest in Gruppe B. Nach sechs Partien pro Klub trifft der Erste der Gruppe A auf den Vierten der Gruppe B etc. Das Viertelfinale wird im Modus Best-of-three ausgetragen, Halbfinale und Endspiel im Modus Best-of-five. Der Sieger des Finals ist Bayerischer Meister und absolviert Relegationsspiele gegen den Regionalliga-Meister Süd-West aus Baden-Württemberg um den Aufstieg in die Oberliga. In den vergangenen Jahren trat der Meister aus dem Nachbar-Bundesland aber gar nicht an. Die Teams in der Bayernliga-Abstiegsrunde spielen in einer Einfachrunde zwei Absteiger in die Landesliga aus.

Die Taktik

„Wir spielen schnelleres und aggressiveres Eishockey als letzte Saison. Dafür braucht man über alle drei oder vier Reihen die geeigneten Spieler, weil das Spielsystem sehr kräftezehrend ist“, erklärt der TEV-Coach. „Wir wollen den Gegner früh attackieren und extremen Druck aufbauen. Dafür müssen auch die Verteidiger in der Offensive mitarbeiten. Alle müssen fit sein, um 60 Minuten lang auch wieder in die Defensive mit zurückzukommen. Die Mannschaft ist fit, das zeigt die Vorbereitung, wo wir das letzte Drittel oft gewonnen haben.“

Das Saisonziel

Ein Platz unter den ersten vier soll es für den TEV Miesbach zum Ende der Hauptrunde werden. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und am Ende ganz oben stehen“, sagt Baindl. „Das erwarte ich von jedem Sportler. Wir gehören sicherlich oben dazu, wollen erst einmal unter die ersten vier. In den Playoffs ist wie immer alles möglich.“

Das Auftaktprogramm

Ein Sieg ist das Ziel für den Saisonauftakt am Samstag in Buchloe. Am kommenden Wochenende warten am Freitag das Heimspiel gegen Schweinfurt und am Sonntag das Auswärtsspiel in Amberg: lösbare Aufgaben für den TEV.

Die Prognose

Der TEV gehört in dieser Saison sicher wieder zu den Top-Teams der Bayernliga. Die Mannschaft ist bereit für den Saisonstart und sollte sich in der Vorrunde auf den vordersten Plätzen wiederfinden.

Der Kader

Tor: Anian Geratsdorfer, Felix Mühldorfer, Timon Ewert.

Verteidigung: Johannes Bacher, Stefan Mechel, Kilian Mühlpointner, Matthias Bergmann, Lukas Kögl, Alexander Kirsch, Andreas Nowak.

Sturm: Thomas März, Michael Grabmaier, Nick Endress, Maximilian Meineke, Sebastian Deml, Felix Feuerreiter, Florian Heiß, Stefano Rizzo, Alexander Thyrof, Ales Furch (K), Maximilian Hüsken, Benedikt Pölt, Bobby Slavicek (K).

Trainer: Michael Baindl. Sportlicher Leiter: Peter Kathan. Betreuer: Maximilian Benda und Benjamin Springer.