Schwelgen im Nostalgie-Stüberl: TEV Miesbach eröffnet Ausstellungsraum für Exponate

Geschichte erleben rund um Eishockey und den TEV Miesbach können Interessierte im neuen Nostalgie-Stüberl, das Initiator Jürgen Modler (l.) mit dem TEV-Vorsitzenden Stefan Moser nun eröffnete. © Christian Scholle

Die Geschichte des TEV Miesbach hautnah erleben können Interessierte jetzt im Miesbacher Eisstadion. Das Nostalgie-Stüberl ist offiziell eröffnet.

Miesbach - Seit 30 Jahren kämpft Jürgen Modler bereits um einen Ausstellungsraum für die gut 120 Exponate, die er rund um den TEV Miesbach gesammelt hat. Doch sowohl Stadt als auch Verein fanden lange keinen passenden Ort, um die Stücke dauerhaft zu zeigen.

Dabei ist Modler neben dem heutigen Eisstadion aufgewachsen, hat den Bau des Stadions, die Sanierung der Eispiste und auch die 75-Jahr-Feier in Fotos dokumentiert. Die Ausstellungsstücke haben nun eine neue Heimat gefunden: In der Gaststätte des „Mia helfn zam“-Stadions wurde nach einer Umbauzeit von vier Monaten das „TEV-Nostalgie-Stüberl“ offiziell eröffnet.

Mit dabei waren neben zahlreichen Ehrenmitgliedern, ehemaligen Eishockey-Spielern und Offiziellen auch Bürgermeister Gerhard Braunmiller und seine Stellvertreterin Astrid Güldner. Nach der Begrüßung durch TEV-Vorsitzenden Stefan Moser ging Modler näher auf die Exponate ein.

Darunter befinden sich etwa die Mitgliederlisten und Kassenbücher seit 1932. So betrug der Mitgliedsbeitrag im Jahr 1945 beispielsweise fünf Reichsmark, bezahlbar in vier Raten. Ausgestellt ist zudem die Schützenkette der Eisstockabteilung, die mit ihren über 80 Silbermünzen ein stattliches Gewicht von mehr als drei Kilo auf die Waage bringt. Neben alten Schlittschuhen, den sogenannten Stöcklreißern, ist die olympische Silbermedaille von 1936 das Highlight. Damals sicherten sich die Schützen des TEV in Garmisch-Partenkirchen beim Eisstockschießen den zweiten Platz.

„Mir war es einfach wichtig, dass die Stücke aus der TEV-Geschichte in Miesbach bleiben“, erklärt Modler. „Ich möchte mich ausdrücklich bei unserem Vorsitzenden Stefan Moser bedanken, ohne dessen Engagement es das Nostalgie-Stüberl nicht geben würde.“ Geöffnet ist das Nostalgie-Stüberl ab sofort bei allen Pflichtspielen des TEV in den Drittelpausen. Bei Bedarf vereinbart Modler unter Tel. 0 80 64 / 13 56 auch private Besichtigungstermine.