SG 1c und ESC wollen im Derby Werbung fürs Eishockey in der Region machen

Teilen

Zwei deutliche Siege feierte der ESC Holzkirchen in der vergangenen Saison gegen die SG 1c. © Thomas Plettenberg

Die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b empfängt den ESC Holzkirchen zum ersten Derby binnen zwei Wochen.

Landkreis – Zwei Derbys binnen zwei Wochen warten in der Bezirksliga Süd rund um die Jahreswende auf die Eishockey-Fans im Landkreis. Den Anfang macht am Montag das Hinspiel zwischen der SG Miesbach 1c/Schliersee 1b und dem ESC Holzkirchen im Miesbacher „Mia helfn zam“-Stadion. Der erste Puck fällt um 18 Uhr. Das Rückspiel steigt am 8. Januar im Holzkirchner Hubertusstadion.

Beide Teams finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder, sind aber heiß auf das Landkreis-Duell. „Es wird bestimmt ein interessantes Spiel. Ein Derby hat seine eigenen Gesetze, und ich würde mich freuen, wenn uns ein Schwung Fans begleitet und lautstark unterstützt“, erklärt ESC-Trainer Sebastian Fottner. Auch die Miesbacher und Schlierseer hoffen auf Unterstützung von den Rängen, zumal das Bayernliga- und das Landesliga-Team jeweils auswärts im Einsatz ist.

In der vergangenen Saison konnten die Holzkirchner beide Derbys klar für sich entscheiden. Doch die Ausgangsposition ist heuer eine andere. „Letzte Saison konnten wir oft nur mit zehn Feldspielern antreten. Das sieht heuer anders aus, und die Mannschaft tritt auch anders auf. Am Montag geht es wieder bei Null los, und wir wollen die Punkte in Miesbach behalten“, erklärt SG-Coach Alexander Krieger. Die Hausherren müssen auf den gesperrten Michael Karrenberg verzichten. Dafür gibt es Unterstützung aus der spielfreien U20 des TEV und möglicherweise auch aus dem Landesliga-Team.

Es geht ums Prestige - und drei Punkte

Ähnlich ist die personelle Ausgangslage bei den Gäste. Letztlich werden aber beide Seiten drei Blöcke aufs Eis schicken können. „Wir haben in dieser Saison noch nicht einmal in Bestbesetzung auflaufen können und wir werden auch beim Derby wegen des einen oder anderen Weihnachtsurlaubs nicht komplett sein“, sagt ESC-Teammanager Jürgen Jockisch. „Wir bereiten uns wie auf jedes andere Spiel vor, werden die SG aber sicher nicht unterschätzen. Wir gehen davon aus, dass uns ein starker Gegner erwartet.“

Erwartet werden etwa 300 Zuschauer. Eine Situation, die die Gäste eher gewöhnt sind als die Hausherren. „Darin sehe ich keinen Nachteil für uns. Das beflügelt die Spieler eher, wenn sich im Stadion etwas rührt. Es wird bestimmt ein hartes und schnelles Match, in dem Spannung garantiert ist“, sagt Krieger. „Nach dem ganzen Weihnachts-Wahnsinn fahren bestimmt einige unserer Fans nach Miesbach. Auch wenn es ein Derby ist, hoffe ich, dass niemand übermotiviert ins Spiel geht. Wir freuen uns auf ein faires und spannendes Spiel, in dem beide Seiten Werbung für das Eishockey in der Region machen wollen“, sagt Jokisch. Beim Derby geht es auch dieses Mal ums Prestige, in der Tabelle bringt aber auch der Sieg nur drei Zähler. ts