SG 1c will Punkteausbeute gegen Inzell verbessern

An die starke Leistung gegen Farchant will die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b gegen Inzell anknüpfen. © MAx Kalup

Die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b kommt in der Bezirksliga immer besser zurecht und will nun auch den Tabellenführer Inzell ärgern.

Miesbach/Schliersee – Vier Punkte aus den beiden jüngsten Heimspielen sind für die SG Miesbach 1c/Schliersee 1b in der Bezirksliga Süd eine ordentliche Bilanz. Es hätten aber auch sechs sein können. Die nächste Möglichkeit, die Punktausbeute zu verbessern, haben die Landkreis-Cracks am Sonntag. Um 13.15 Uhr ist der DEC Inzell Frillensee in Miesbach zu Gast.

Das Hinspiel in Inzell verlor die 1c mit 2:5, wobei das Ergebnis deutlicher klingt, als es der Spielverlauf war. Wie so oft war die Chancenverwertung das große Manko. „Wir waren beim Hinspiel ebenbürtig, haben aber unnötige Gegentore kassiert. Damals waren wir auch noch etwas nervös, das sollte inzwischen schon besser sein“, erklärt Trainer Alexander Krieger.

Personell hat die 1c keine Probleme. Bis auf Langzeitausfall Andreas Huber kann Krieger weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Da das Landesliga-Team selbst sein Heimspiel gegen Sonthofen bestreitet, kann Krieger von dieser Seite keine Verstärkung erwarten. Dafür stehen ihm und seinem Trainerkollegen Florian Meineke neben zwei Bezirksliga-Reihen auch eine aus der U20 zur Verfügung. Bei den Nachwuchs-Cracks wird man aber auch ein Auge auf der Belastungssteuerung haben, da sie bereits am Freitag und am Samstag im Einsatz waren.

„Wir halten auch mit den Top-Teams der Liga mit und wenn unsere Chancen reingehen, können wir jeden schlagen. Wir hoffen gegen Inzell auf etwas mehr Scheibenglück und wollen unsere Chancenauswertung verbessern. Wenn uns das gelingt, können wir den Favoriten ärgern“, erklärt Krieger. ts