SG Miesbach/Schliersee startet in die Saison: Abschluss-Problem beheben

Zum Saisonauftakt trifft die Spielgemeinschaft TSV Schliersee/ TEV Miesbach am Samstag auf den EV Fürstenfeldbruck. Dabei geht es darum, das Problem im Abschluss zu beheben.

Miesbach – Die Vorbereitung lief für die Spielgemeinschaft TSV Schliersee/TEV Miesbach 1b nicht wie erhofft. In den vier ausgetragenen Testspielen fuhr das Team von Trainer Maximilian Arnold keinen einzigen Sieg ein und verlor gegen Pfaffenhofen, Moosburg, Reichersbeuern und auch gegen den starken Lokalrivalen aus Holzkirchen.

Der Sportliche Leiter Hans Eham gibt sich vor dem ersten Punktspiel selbstkritisch: „Wir haben ein ernsthaftes Problem im Abschluss, wir machen einfach die Tore nicht. Um zu gewinnen, müssen wir zu 100 Prozent da sein und 20 Chancen mehr haben als der Gegner.“

Die SG hat, wie schon in vergangenen Jahren, keinen echten Vollstrecker in ihren Reihen. Das müsste sich schleunigst ändern, wollen sie wieder vorne mitspielen. Es wartet eine starke Bezirksliga, denn Germering kommt direkt aus der Bayernliga, Holzkirchen hat den Kader aufgerüstet und Mittenwald hat mit Stephan Wilhelm einen Neuzugang, der lange Jahre in der DEL II spielte. „Wir wollen in die Playoffs, aber es wird nicht leicht, sich gegen die starken Teams durchzusetzen“, meint Eham. „Wichtig ist, dass wir alle voll fokussiert und konzentriert sind und die Chancen besser verwerten. So können wir hoffentlich Selbstvertrauen aufbauen und uns oben festsetzen.“ Bis auf Dachau und Fürstenfeldbruck sind alle Gegner auf Augenhöhe, doch auch gegen die vermeintlich schwächeren Teams dürfen sich die Eishackler keine Fehler erlauben.

Die Bezirksliga 3 besteht zur neuen Spielzeit aus neun Teams, jeder spielt gegen jeden, somit gilt es sich in 16 Vorrundenspielen für die Playoffs zu qualifizieren, in die die zwei besten Mannschaften einziehen und um den Aufstieg in die Landesliga spielen.

Der Kader des SG-Teams wurde im Sommer mit Benedikt Galler, Dominik Willibald, Lukas Pfeiffer, Sebastian Höck und Yannik Dreier verstärkt. Markus Taffel kommt ebenfalls aus der aufgelösten Landesliga-Mannschaft zum Bezirksliga-Team und soll für Stabilität in der Abwehr sorgen.

Zum Saisonauftakt trifft die Spielgemeinschaft an diesem Samstag um 17.15 Uhr zu Hause auf den EV Fürstenfeldbruck. Die Gäste taten sich vergangenes Jahr schwer in der Liga. Mit mindestens drei Blöcken, davon sechs Verteidiger, wird die SG personell gut aufgestellt sein und alles daran setzten, die Partie möglichst früh zu entscheiden. Für das leibliche Wohl der Zuschauer ist wie immer mit dem Kiosk gesorgt.