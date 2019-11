Offensiv ins Spiel gehen: SG Schliersee/Miesbach 1c empfängt Bayersoien

Eishockey-Bezirksliga 3

von Thomas Spiesl schließen

Der SG Schliersee/Miesbach 1c steht in der Eishockey-Bezirksliga 3 eine weitere Bewährungsprobe bevor. Es geht zuhause gegen die SG Bayersoien/Peiting 1b.

Miesbach – In der Eishockey-Bezirksliga 3 ist die Spielgemeinschaft Schliersee/Miesbach 1c bislang die große Überraschung der Saison. Die junge Mannschaft, die aus U20- und Senioren-Spielern besteht, liegt nach vier Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz. Drei Siege stehen bislang nur einer Niederlage gegenüber.

An diesem Samstag steht den Landkreis-Cracks eine neuerliche Bewährungsprobe bevor: Sie empfangen die Spielgemeinschaft Bayersoien/Peiting 1b in der Miesbacher Eishalle. Bayersoien gehörte in den vergangenen Jahren stets zu den Top-Teams der Liga. Heuer waren die Gäste erst zwei Mal im Einsatz. Auf einen 6:1-Erfolg gegen Dorfen 1b folgte eine 2:4-Schlappe gegen Spitzenreiter Wanderers Germering.

„Das Spiel lassen wir auf uns zukommen“, sagt SG-Trainer Alexander Krieger. „Wir wissen, dass wir Eishockey spielen können, und wollen auch gegen Bayersoien gewinnen. Dass wir gegen renommierte Mannschaften gewinnen können, haben wir ja schon bewiesen.“

Am Samstag kann Krieger drei volle Blöcke aufbieten. Gut zur Hälfte besteht der Kader aus Senioren-Cracks wie beispielsweise Markus Seiderer oder Matthias Stumböck. Den Rest des Teams bilden die Spieler aus dem U20-Nachwuchs des TEV Miesbach. Da das U20-Team erst am Sonntag im Einsatz ist, können alle Spieler ausgeruht in die Partie gehen.

Bislang erwies es sich nicht als Problem, dass die SG-Cracks nicht miteinander trainieren. Ein Teil nimmt an den Einheiten des Bayernliga-Teams teil, einige Spieler trainieren bei Schliersee, der Rest bei der U20. „Die Jungs ziehen alle an einem Strang“, sagt Krieger. „Wir versuchen schließlich auch, bei allen Mannschaften die identische Spielweise umzusetzen.“ Bayersoien/Peiting 1b reist mit einer erfahrenen Mannschaft an, was kein Grund für die Gastgeber ist, sich zu verstecken. „Wir werden wieder offensiv ins Spiel gehen“, sagt der Coach. „Wir haben viele junge Spieler, die über 60 Minuten Gas geben können.“