SG TSV Schliersee 1b/TEV Miesbach 1c siegt klar in Gebensbach Dorfen

„Die Revanche ist geglückt“

von Markus Eham schließen

Der Auftrag für die SG TSV Schliersee 1b/TEV Miesbach 1c: Wiedergutmachung „Die Revanche ist geglückt“, freut sich SG-Coach Horst Forster nach dem 11:4-Kantersieg.

Miesbach – Der Auftrag war klar für die SG TSV Schliersee 1b/TEV Miesbach 1c. Das Hinspiel des Achtelfinales im BEV-Pokal gegen Gebensbach sollte nicht einfach nur gewonnen werden. Es stand eine Wiedergutmachung auf dem Programm. „Die Revanche ist geglückt“, freut sich SG-Coach Horst Forster nach dem 11:4-Kantersieg seiner Schützlinge. „Wir konnten auch die gewünschten Akzente setzen.“

Noch vor wenigen Wochen hatten die SG-Cracks eine empfindliche Schlappe in der Liga an gleicher Stätte kassiert. Mit welch großer Wut die Forster-Mannen in die Partie gingen, zeigte sich bereits nach wenigen Augenblicken. Nur 13 Sekunden waren gespielt, als die SG mit 1:0 in Führung ging. Die SG-Cracks setzten sich wunderbar über die linke Seite durch, ehe Tobias Eggert in der Mitte die frühe Führung vollstreckte. „Wir sind hoch motiviert in die Partie gegangen“, betont Forster. „Über das gesamte Spiel gesehen haben wir 40 Minuten auf einem brutal hohen Niveau agiert.“

Nach zwei Dritteln waren die SG-Cracks schon uneinholbar mit 6:2 vorne, ehe ein überaus spektakulärer Schlussabschnitt folgte. Mit dem besseren Ende für die Spielgemeinschaft: Weitere fünf Tore sorgten schließlich für einen regelrechten Kantersieg. Nicht zuletzt dafür verantwortlich war Eggert, der insgesamt vier Mal traf.

Trotz der starken Leistung hatten seine Schützlinge „wir auch immer wieder Täler drin“, kritisiert Forster. „Das müssen wir noch abstellen, weil das unnötig ist.“ Dennoch ist der deutliche 11:4-Erfolg mehr als eine gute Grundlage für das Pokal-Rückspiel in zwei Wochen in der Eissporthalle in Miesbach. Das Ziel dürfte dann sein: an die starke Leistung vom Samstagabend anknüpfen.

ESV Gebensbach – Schliersee/Miesbach 4:11 (1:5/1:1/2:5)

Tore: Eggert (4), Haug, Höck, Guggenbichler, Meineke, Tippl, Keck, Dreier.