Siege im Nationaltrikot für Emilija Birka und Viktoria del Toso

Emilija Birka und Viktoria del Toso. © Privat

Mit der U16-Auswahl des DEB haben Emilija Birka und Viktoria del Toso zwei Siege gegen Frankreich eingefahren.

Holzkirchen/Miesbach – Sie ist es gewohnt, auf dem Eis gegen zumeist deutlich größere und kräftigere Burschen zu bestehen. Das trug sicherlich auch dazu bei, dass Emilija Birka sich in die U16-Frauen-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) spielen konnte.

Die 13-jährige Holzkirchnerin, die bei den U15-Schülern des EC Bad Tölz spielt und im Sommer schon zu Lehrgängen im Bundesleistungszentrum Füssen berufen worden war, stand nun im 23-köpfigen Kader, der in Stuttgart erstmals im internationalen Einsatz war. Ihre Aufgabe muss die gedankenschnelle Verteidigerin gut gemacht haben. Ein einziges Gegentor mussten die deutschen Mädchen in zwei Spielen gegen Frankreich hinnehmen, die sie 1:0 und 6:1 gewannen.

Der Landkreis war in Stuttgart gleich dreifach vertreten. Mit dabei war auch die Miesbacher Stürmerin Viktoria del Toso, die ebenfalls im Mai schon bei den Lehrgängen in Füssen vor Ort war und bei einem Turnier in Györ (Ungarn) mitspielte. Als Assistenztrainerin unterstützte Julia Zorn von der SG Schliersee/Miesbach 1b die jungen Spielerinnen. sie