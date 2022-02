Siegesserie ausgebaut: TEV gewinnt in Schongau

Teilen

Timon Ewert war der beste Miesbacher. © Thomas Plettenberg

Der TEV Miesbach bleibt in der Aufstiegsrunde der Bayernliga ungeschlagen und setzt sich bei der EA Schongau mit 4:1 durch.

Miesbach – Nahezu in Bestbesetzung konnte der TEV Miesbach am Dienstag zum Nachholspiel in der Bayernliga-Aufstiegsrunde bei den Schongau Mammuts reisen. Auch wenn das Wochenende mit kurzer Bank und den beiden Erfolgen über den TSV Peißenberg und den EHC Klostersee viel Kraft gekostet hatte, waren die Miesbacher auch in Schongau zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle und siegten verdient, wenn auch glanzlos.

Selbst durch einen Rückstand im ersten Drittel ließen sich die Rot-Weißen nicht schocken und drehten das Match noch innerhalb der ersten 20 Minuten. Am Ende siegte der TEV leistungsgerecht mit 4:1 und festigte dank einer lupenreinen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen mit zwölf Zählern die Tabellenführung. „Man hat schon gemerkt, dass es ein Dienstagsspiel war und dass die Begegnungen am Wochenende viel Kraft gekostet haben. Von der Qualität her war es kein gutes Spiel, aber die drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit“, resümierte TEV-Coach Michael Baindl.

Bis auf Matthias Bergmann und Dusan Frosch konnten die Kreisstädter aus dem Vollen schöpfen, allerdings nahmen sie in der Anfangsphase wieder einmal zu viele unnötige Strafzeiten, auch wenn die Hinausstellungen teilweise aus Miesbacher Sicht durchaus diskutabel waren. Die Schongauer nutzten Mitte des ersten Durchgangs eine Überzahlsituation zum 1:0. Der TEV schlug aber postwendend zurück. Patrick Asselin, der bereits am Sonntag in Grafing den Siegtreffer erzielt hatte, leitete mit dem 1:1 die Wende ein. Wenig später brachte Sebastian Deml die Kreisstädter in eigener Überzahl in Führung. Mit dem 2:1 im Rücken ging es in die erste Pause.

Baindl lobt Torhüter Ewert

Die Begegnung war nach dem Seitenwechsel weiterhin zerfahren. Doch die Gäste stellten die Zeichen weiterhin auf Sieg. Christoph Fischhaber traf zum 3:1, Michael Grabmaier legte das 4:1 nach und sorgte damit noch im zweiten Abschnitt für die Vorentscheidung. Im letzten Drittel ließen die Miesbacher nichts mehr anbrennen und spielten die Zeit herunter. Weitere Treffer fielen auf beiden Seiten nicht mehr, was auch ein Verdienst der beiden starken Keeper war. „Timon Ewert war auf unserer Seite der beste Mann“, berichtete Baindl.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts.

Letztlich war es keine Glanzleistung, die der TEV in Schongau ablieferte. Da man aber nur wenige Tage zuvor arg dezimiert zwei Siege erkämpft hatte, durfte man dies auch von vorneherein nicht erwarten. „Wir haben das Spiel in Schongau dominiert und uns Chancen erarbeitet. Es war insgesamt nicht das Gelbe vom Ei, aber unser Sieg war nie wirklich in Gefahr“, fasste der TEV-Coach den Spielverlauf der Nachholpartie treffend zusammen.

Bereits am Freitag folgt das nächste Auswärtsspiel beim ESC Kempten.

EA Schongau – TEV Miesbach 1:4 (1:2/0:2/0:0)

TEV: Ewert (Geratsdorfer) - Bacher, Meier, Mechel, Kirsch, Nowak, Deml - Stiebinger, Heiß, Grabmaier, Fischhaber, Meineke, Asselin, Fe. Feuerreiter, Rizzo, Mangold, Witt, Fl. Feuerreiter, Slavicek.

Torfolge: 1:0 (8.) Tomanek (Müller, Lavallée) 5-4 PP, 1:1 (10.) Asselin (Fischhaber, Mangold), 1:2 (13.) Deml (Fischhaber, Slavicek) 5-4 PP, 1:3 (34.) Fischhaber (Asselin), 1:4 (37.) Grabmaier (Slavicek).

Strafen: EAS 10 - TEV 15.

Zuschauer: 114.